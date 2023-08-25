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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:43
Investor_K написав: sens написав:
Бакс готівка-бакс конверт - овгз - гривнедепо
А євро?
так ви можете писати будь-що і в будь-яких частках
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:06
Хио каруселить євро - чи є такий гемор з готівкою, як із долларом?
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Investor_K
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:38
Investor_K написав:
Хио каруселить євро - чи є такий гемор з готівкою, як із долларом?
Вже не можу Читати . В якому році євро з'явилось ? Ось з цього часу порахуйте наскільки вона зносилась. В банках до 500 відносяться прискипливо
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:41
Investor_K написав:
Хио каруселить євро - чи є такий гемор з готівкою, як із долларом?
З Євро геморой з курсом, за ним потрібно дуже уважно стежити. Ну і 200-500 в Європі далеко не кожному магазині беруть, тому їх недолюблюють і валютчики.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:49
sergey_sryvkin написав:
боковик
що скажете про боковичок. якось він стрьомно протримався.
завтра може поповзти або в понеділок уверх
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:09
Дюрі-бачі написав: Investor_K написав:
Хио каруселить євро - чи є такий гемор з готівкою, як із долларом?
З Євро геморой з курсом, за ним потрібно дуже уважно стежити. Ну і 200-500 в Європі далеко не кожному магазині беруть, тому їх недолюблюють і валютчики.
Євро 50-200 самі ходові у обмінок. Та й притомлені можна у Європі здати. А бакс де потратиш?
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Investor_K
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:37
Yuri_61 написав:
йде жорстока війна, не десь там, а у нас, тому які ОВГЗ, які депозити взагалі можуть бути?
Ви з точки зору девальвації написали, чи бачите загрозу банківській системі і зараз нема безпечних банків в Україні?
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Sashulik
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:52
Дюрі-бачі написав:
З Євро геморой з курсом, за ним потрібно дуже уважно стежити. Ну і 200-500 в Європі далеко не кожному магазині беруть, тому їх недолюблюють і валютчики.
Як можна відмовити в прийнятті законного платіжного засобу?
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Economist
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:00
Economist написав:
Як можна відмовити в прийнятті законного платіжного засобу?
А ось так. "Нема здачі" і йди міняти куди інде. Нормально беруть хіба що у великих ТЦ
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:25
Investor_K написав: Дюрі-бачі написав: Investor_K написав:
Хио каруселить євро - чи є такий гемор з готівкою, як із долларом?
З Євро геморой з курсом, за ним потрібно дуже уважно стежити. Ну і 200-500 в Європі далеко не кожному магазині беруть, тому їх недолюблюють і валютчики.
Євро 50-200 самі ходові у обмінок. Та й притомлені можна у Європі здати. А бакс де потратиш?
І часто ви зараз в Європу їздите скинуть підгулялі ойро ? Чи жінку відправляєте з пачкою гарних папірців? Не усе так просто.
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alex lem
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