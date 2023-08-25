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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 319320321322>
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:43

  Investor_K написав:
  sens написав:Бакс готівка-бакс конверт - овгз - гривнедепо


А євро?
так ви можете писати будь-що і в будь-яких частках
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:06

Хио каруселить євро - чи є такий гемор з готівкою, як із долларом?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:38

  Investor_K написав:Хио каруселить євро - чи є такий гемор з готівкою, як із долларом?

Вже не можу Читати . В якому році євро з'явилось ? Ось з цього часу порахуйте наскільки вона зносилась. В банках до 500 відносяться прискипливо
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:41

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Investor_K написав:Хио каруселить євро - чи є такий гемор з готівкою, як із долларом?

З Євро геморой з курсом, за ним потрібно дуже уважно стежити. Ну і 200-500 в Європі далеко не кожному магазині беруть, тому їх недолюблюють і валютчики.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:49

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  sergey_sryvkin написав:боковик


що скажете про боковичок. якось він стрьомно протримався.
завтра може поповзти або в понеділок уверх
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:09

  Дюрі-бачі написав:
  Investor_K написав:Хио каруселить євро - чи є такий гемор з готівкою, як із долларом?

З Євро геморой з курсом, за ним потрібно дуже уважно стежити. Ну і 200-500 в Європі далеко не кожному магазині беруть, тому їх недолюблюють і валютчики.

Євро 50-200 самі ходові у обмінок. Та й притомлені можна у Європі здати. А бакс де потратиш?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:37

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Yuri_61 написав:йде жорстока війна, не десь там, а у нас, тому які ОВГЗ, які депозити взагалі можуть бути?

Ви з точки зору девальвації написали, чи бачите загрозу банківській системі і зараз нема безпечних банків в Україні?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:52

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Дюрі-бачі написав:З Євро геморой з курсом, за ним потрібно дуже уважно стежити. Ну і 200-500 в Європі далеко не кожному магазині беруть, тому їх недолюблюють і валютчики.


Як можна відмовити в прийнятті законного платіжного засобу?
Economist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:00

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Economist написав:Як можна відмовити в прийнятті законного платіжного засобу?
А ось так. "Нема здачі" і йди міняти куди інде. Нормально беруть хіба що у великих ТЦ
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:25

  Investor_K написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Investor_K написав:Хио каруселить євро - чи є такий гемор з готівкою, як із долларом?

З Євро геморой з курсом, за ним потрібно дуже уважно стежити. Ну і 200-500 в Європі далеко не кожному магазині беруть, тому їх недолюблюють і валютчики.

Євро 50-200 самі ходові у обмінок. Та й притомлені можна у Європі здати. А бакс де потратиш?

І часто ви зараз в Європу їздите скинуть підгулялі ойро ? Чи жінку відправляєте з пачкою гарних папірців? Не усе так просто.
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