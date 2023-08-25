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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:26
Investor_K , в ібіпті та на кайманах з шейшеллами)
Здається ж є в Європі можливість обміну по кросу.
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Hotab
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П'ят 25 сер, 2023 18:32
mustbe