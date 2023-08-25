Investor_K , в ібіпті та на кайманах з шейшеллами)
Здається ж є в Європі можливість обміну по кросу.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:26
Investor_K , в ібіпті та на кайманах з шейшеллами)
Здається ж є в Європі можливість обміну по кросу.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 21:14
Вчора та сьогодні міняв зелені та побиті життям сині в обмінках за оптовим курсом.
Сьогодні не всі зелені були в ідеальному стані. В обмінці сказали, що лише 1996 дискримінують по віку, інші - норм.
Синьо-ідеальна хвороба потрохи лікується нацбанком. І це добре. Маю надію, що скоро можна буде не вивчати купюри при отриманні.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 21:28
Додано: П'ят 25 сер, 2023 21:39
Куплю с дисконтом 20%, т.к в Европе их не принимают
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