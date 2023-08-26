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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 319320321322
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:26

Investor_K , в ібіпті та на кайманах з шейшеллами)

Здається ж є в Європі можливість обміну по кросу.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 21:14

Вчора та сьогодні міняв зелені та побиті життям сині в обмінках за оптовим курсом.
Сьогодні не всі зелені були в ідеальному стані. В обмінці сказали, що лише 1996 дискримінують по віку, інші - норм.
Синьо-ідеальна хвороба потрохи лікується нацбанком. І це добре. Маю надію, що скоро можна буде не вивчати купюри при отриманні.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 21:28

  Economist написав:
  Дюрі-бачі написав:З Євро геморой з курсом, за ним потрібно дуже уважно стежити. Ну і 200-500 в Європі далеко не кожному магазині беруть, тому їх недолюблюють і валютчики.


Як можна відмовити в прийнятті законного платіжного засобу?


500 уже незаконные :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 21:39

  cohan написав:
  Economist написав:
  Дюрі-бачі написав:З Євро геморой з курсом, за ним потрібно дуже уважно стежити. Ну і 200-500 в Європі далеко не кожному магазині беруть, тому їх недолюблюють і валютчики.


Як можна відмовити в прийнятті законного платіжного засобу?


500 уже незаконные :mrgreen:
Куплю с дисконтом 20%, т.к в Европе их не принимают :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 00:53

  daap написав:
  sergey_sryvkin написав:боковик


що скажете про боковичок. якось він стрьомно протримався.
завтра може поповзти або в понеділок уверх

Моя особиста думка - найближчими днями боковик або трохи вниз (курсова пила)
sergey_sryvkin
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