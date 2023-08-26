Boundless написав:
Игорь Алексеевич написав:Народ с трудом всё лето собирал синие. Теперь многие побежали и поменяли синие на карусель. Самое интересное будет через три мес., когда народ захочет пойти на второй круг, будет хороший курс для синих, но в банках будут отдавать мотлохом или зелёными до 2006г. Крики, маты и т.д.
Ліксєїч, синій скарб треба тримати до останнього або того моменту як покупці на колінах будуть випрошувати сині скарби з премією 100%. Не раніше
Так не у многих есть большие суммы. В основном на 2-3 банка. Поэтому многие спешат сегодня вложиться и получить с каждой 100тыс грн. прибл. 100 баксов навара. А потом придёт время что можно и 150 - 200 баксов получать, но как раз у всех на руках мотлох, а обменники не берут. Вот здесь и паника начнётся, вроде отличные условия, но... блин на руках мотлох...или зелёные не тех годов.