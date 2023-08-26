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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 26 сер, 2023 12:05
Boundless написав:
Игорь Алексеевич написав:Народ с трудом всё лето собирал синие. Теперь многие побежали и поменяли синие на карусель. Самое интересное будет через три мес., когда народ захочет пойти на второй круг, будет хороший курс для синих, но в банках будут отдавать мотлохом или зелёными до 2006г. Крики, маты и т.д.
Ліксєїч, синій скарб треба тримати до останнього або того моменту як покупці на колінах будуть випрошувати сині скарби з премією 100%. Не раніше
Так не у многих есть большие суммы. В основном на 2-3 банка. Поэтому многие спешат сегодня вложиться и получить с каждой 100тыс грн. прибл. 100 баксов навара. А потом придёт время что можно и 150 - 200 баксов получать, но как раз у всех на руках мотлох, а обменники не берут. Вот здесь и паника начнётся, вроде отличные условия, но... блин на руках мотлох...или зелёные не тех годов.
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Додано: Суб 26 сер, 2023 14:13
Игорь Алексеевич написав: Boundless написав:
Игорь Алексеевич написав:Народ с трудом всё лето собирал синие. Теперь многие побежали и поменяли синие на карусель. Самое интересное будет через три мес., когда народ захочет пойти на второй круг, будет хороший курс для синих, но в банках будут отдавать мотлохом или зелёными до 2006г. Крики, маты и т.д.
Ліксєїч, синій скарб треба тримати до останнього або того моменту як покупці на колінах будуть випрошувати сині скарби з премією 100%. Не раніше
Так не у многих есть большие суммы. В основном на 2-3 банка. Поэтому многие спешат сегодня вложиться и получить с каждой 100тыс грн. прибл. 100 баксов навара. А потом придёт время что можно и 150 - 200 баксов получать, но как раз у всех на руках мотлох, а обменники не берут. Вот здесь и паника начнётся, вроде отличные условия, но... блин на руках мотлох...или зелёные не тех годов.
Так зелёные в хорошем состоянии кроме 96 и 99 по той же цене практически что и синие. Разница 5-10 коп
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flex123
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Додано: Суб 26 сер, 2023 14:56
flex123 написав:
Так зелёные в хорошем состоянии кроме 96 и 99 по той же цене практически что и синие. Разница 5-10 коп
да даже разница в 20 коп не повод расстраиваться. что бы стала разница как рассказывают сказочники это должны днем и ночью крутить новость про поддельные белые.
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Додано: Суб 26 сер, 2023 15:04
flex123 написав:
Так зелёные в хорошем состоянии кроме 96 и 99 по той же цене практически что и синие. Разница 5-10 коп
В 2х з 3х обмінок в центрі Києва з додатку Мінфін, куди я звертався для обміну, міняли по оптовому курсу без заниження курсу за "неправильний" колір та за експлуатаційний знос в межах прийнятного. Частина зелених були з вертикальними потертостями вздовж згибів.
В нормальних обмінках касири поверхнево оглядали банкноти "вєєром" в руках і одразу заряджали в лічильник. Після лічильника одразу розрахунок по курсу з Мінфіну.
Оптовики працюють з обігу, до них черга стоїть, вони втратять більше, якщо будуть кожну купюру вивчати ніби слідчі речові докази.
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Додано: Суб 26 сер, 2023 15:24
Игорь Алексеевич написав:
Народ с трудом всё лето собирал синие. Теперь многие побежали и поменяли синие на карусель. Самое интересное будет через три мес., когда народ захочет пойти на второй круг, будет хороший курс для синих, но в банках будут отдавать мотлохом или зелёными до 2006г. Крики, маты и т.д.
Що ж ви так народом переймаєтесь... Дякуємо що відкриваєте нам очі, щоб ми без вас робили
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Додано: Суб 26 сер, 2023 15:37
Клиент_ написав: flex123 написав:
Так зелёные в хорошем состоянии кроме 96 и 99 по той же цене практически что и синие. Разница 5-10 коп
В 2х з 3х обмінок в центрі Києва з додатку Мінфін, куди я звертався для обміну, міняли по оптовому курсу без заниження курсу за "неправильний" колір та за експлуатаційний знос в межах прийнятного. Частина зелених були з вертикальними потертостями вздовж згибів.
В нормальних обмінках касири поверхнево оглядали банкноти "вєєром" в руках і одразу заряджали в лічильник. Після лічильника одразу розрахунок по курсу з Мінфіну.
Оптовики працюють з обігу, до них черга стоїть, вони втратять більше, якщо будуть кожну купюру вивчати ніби слідчі речові докази.
Там где разницы нет белый/синий - там просто на синий цена на 5 коп ниже (для людей с улицы). Это если про Киев.
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