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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 320321322323
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 12:05

  Boundless написав:
Игорь Алексеевич написав:Народ с трудом всё лето собирал синие. Теперь многие побежали и поменяли синие на карусель. Самое интересное будет через три мес., когда народ захочет пойти на второй круг, будет хороший курс для синих, но в банках будут отдавать мотлохом или зелёными до 2006г. Крики, маты и т.д.
Ліксєїч, синій скарб треба тримати до останнього або того моменту як покупці на колінах будуть випрошувати сині скарби з премією 100%. Не раніше
Так не у многих есть большие суммы. В основном на 2-3 банка. Поэтому многие спешат сегодня вложиться и получить с каждой 100тыс грн. прибл. 100 баксов навара. А потом придёт время что можно и 150 - 200 баксов получать, но как раз у всех на руках мотлох, а обменники не берут. Вот здесь и паника начнётся, вроде отличные условия, но... блин на руках мотлох...или зелёные не тех годов.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 14:13

  Игорь Алексеевич написав:
  Boundless написав:
Игорь Алексеевич написав:Народ с трудом всё лето собирал синие. Теперь многие побежали и поменяли синие на карусель. Самое интересное будет через три мес., когда народ захочет пойти на второй круг, будет хороший курс для синих, но в банках будут отдавать мотлохом или зелёными до 2006г. Крики, маты и т.д.
Ліксєїч, синій скарб треба тримати до останнього або того моменту як покупці на колінах будуть випрошувати сині скарби з премією 100%. Не раніше
Так не у многих есть большие суммы. В основном на 2-3 банка. Поэтому многие спешат сегодня вложиться и получить с каждой 100тыс грн. прибл. 100 баксов навара. А потом придёт время что можно и 150 - 200 баксов получать, но как раз у всех на руках мотлох, а обменники не берут. Вот здесь и паника начнётся, вроде отличные условия, но... блин на руках мотлох...или зелёные не тех годов.

Так зелёные в хорошем состоянии кроме 96 и 99 по той же цене практически что и синие. Разница 5-10 коп
flex123
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 14:56

  flex123 написав:Так зелёные в хорошем состоянии кроме 96 и 99 по той же цене практически что и синие. Разница 5-10 коп


да даже разница в 20 коп не повод расстраиваться. что бы стала разница как рассказывают сказочники это должны днем и ночью крутить новость про поддельные белые.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 15:04

  flex123 написав:Так зелёные в хорошем состоянии кроме 96 и 99 по той же цене практически что и синие. Разница 5-10 коп

В 2х з 3х обмінок в центрі Києва з додатку Мінфін, куди я звертався для обміну, міняли по оптовому курсу без заниження курсу за "неправильний" колір та за експлуатаційний знос в межах прийнятного. Частина зелених були з вертикальними потертостями вздовж згибів.
В нормальних обмінках касири поверхнево оглядали банкноти "вєєром" в руках і одразу заряджали в лічильник. Після лічильника одразу розрахунок по курсу з Мінфіну.
Оптовики працюють з обігу, до них черга стоїть, вони втратять більше, якщо будуть кожну купюру вивчати ніби слідчі речові докази.
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 15:24

  Игорь Алексеевич написав:Народ с трудом всё лето собирал синие. Теперь многие побежали и поменяли синие на карусель. Самое интересное будет через три мес., когда народ захочет пойти на второй круг, будет хороший курс для синих, но в банках будут отдавать мотлохом или зелёными до 2006г. Крики, маты и т.д.

Що ж ви так народом переймаєтесь... Дякуємо що відкриваєте нам очі, щоб ми без вас робили :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 15:37

  Клиент_ написав:
  flex123 написав:Так зелёные в хорошем состоянии кроме 96 и 99 по той же цене практически что и синие. Разница 5-10 коп

В 2х з 3х обмінок в центрі Києва з додатку Мінфін, куди я звертався для обміну, міняли по оптовому курсу без заниження курсу за "неправильний" колір та за експлуатаційний знос в межах прийнятного. Частина зелених були з вертикальними потертостями вздовж згибів.
В нормальних обмінках касири поверхнево оглядали банкноти "вєєром" в руках і одразу заряджали в лічильник. Після лічильника одразу розрахунок по курсу з Мінфіну.
Оптовики працюють з обігу, до них черга стоїть, вони втратять більше, якщо будуть кожну купюру вивчати ніби слідчі речові докази.


Там где разницы нет белый/синий - там просто на синий цена на 5 коп ниже (для людей с улицы). Это если про Киев.
flex123
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 17:12

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  flex123 написав:Так зелёные в хорошем состоянии кроме 96 и 99 по той же цене практически что и синие. Разница 5-10 коп

Спецом спросил вчера у менял про курс на опт. 38,65 синие, 38,35 - 2006г.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 17:13

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  sergey_sryvkin написав:Що ж ви так народом переймаєтесь... Дякуємо що відкриваєте нам очі, щоб ми без вас робили
Да мне и от вас не холодно и не жарко. Главное, что бы у меня были всегда монеты в кармане))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 17:20

  Игорь Алексеевич написав:
  flex123 написав:Так зелёные в хорошем состоянии кроме 96 и 99 по той же цене практически что и синие. Разница 5-10 коп

Спецом спросил вчера у менял про курс на опт. 38,65 синие, 38,35 - 2006г.

Ви при цьому не відмічаєте суттєвий факт ви питали у міняли у Запоріжжі... А це дуже специфічне місце по курсоутворенню. Я особисто задавав те саме питання десятку мінял що світять курси по Запоріжжю на мінфіні і там розбіг на прийомі "сині-зелені" був від 10 копійок до "не приймаємо зелені взагалі ні за яким курсом". Але Запоріжжя це не пуп землі і Україна дуже велика, а тому я вірю що в тому ж Кийові є обмінки які працюють з одним курсом не залежно від року банкнот
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 17:23

  Alien написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  flex123 написав:Так зелёные в хорошем состоянии кроме 96 и 99 по той же цене практически что и синие. Разница 5-10 коп

Спецом спросил вчера у менял про курс на опт. 38,65 синие, 38,35 - 2006г.

Ви при цьому не відмічаєте суттєвий факт ви питали у міняли у Запоріжжі... А це дуже специфічне місце по курсоутворенню. Я особисто задавав те саме питання десятку мінял що світять курси по Запоріжжя на мінфіні і там розбіг на прийомі "сині-зелені" був від 10 копійок до "не приймаємо зелені взагалі ні за яким курсом". Але Запоріжжя це не пуп землі і Україна дуже велика, а тому я вірю що в тому ж Кийові є обмінки які працюють з одним курсом не залежно від року банкнот

Действительно, здесь всегда особый курс и даже у разных менял на те же 2006г.
Игорь Алексеевич
 
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