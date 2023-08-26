|
|
Клуб 100К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 26 сер, 2023 17:48
Alien написав:
Ви при цьому не відмічаєте суттєвий факт ви питали у міняли у Запоріжжі... А це дуже специфічне місце по курсоутворенню.
я би сказав інакше - чим ближче до фронту тим більша премія за сині.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8585
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 302 раз.
- Подякували: 985 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 сер, 2023 18:43
mephala написав: Alien написав:
Ви при цьому не відмічаєте суттєвий факт ви питали у міняли у Запоріжжі... А це дуже специфічне місце по курсоутворенню.
я би сказав інакше - чим ближче до фронту тим більша премія за сині.
Що вказує що валюта на сєпарляндію йде аж бігом. З того той сказ по Україні на сині і пішов.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2879
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 130 раз.
- Подякували: 361 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 сер, 2023 18:54
Alien написав:
Ви при цьому не відмічаєте суттєвий факт ви питали у міняли у Запоріжжі... А це дуже специфічне місце по курсоутворенню. Я особисто задавав те саме питання десятку мінял що світять курси по Запоріжжю на мінфіні
Там не надо даже светить курс на минфине, по всему проспекту (центральная улица) и городу горят табло обменок с курсами без стеснения, на Анголенко и центральных рынках, как стояли менялы десятками лет, так и стоят дальше на тех же местах с табличками "обмен валют". Судя по этому городу правила НБУ не действуют дальше Киева)
-
cryptominer
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 25.07.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|9280
|1783656
|