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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 321322323324
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 17:48

  Alien написав:Ви при цьому не відмічаєте суттєвий факт ви питали у міняли у Запоріжжі... А це дуже специфічне місце по курсоутворенню.


я би сказав інакше - чим ближче до фронту тим більша премія за сині.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 18:43

  mephala написав:
  Alien написав:Ви при цьому не відмічаєте суттєвий факт ви питали у міняли у Запоріжжі... А це дуже специфічне місце по курсоутворенню.


я би сказав інакше - чим ближче до фронту тим більша премія за сині.

Що вказує що валюта на сєпарляндію йде аж бігом. З того той сказ по Україні на сині і пішов.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 18:54

  Alien написав:Ви при цьому не відмічаєте суттєвий факт ви питали у міняли у Запоріжжі... А це дуже специфічне місце по курсоутворенню. Я особисто задавав те саме питання десятку мінял що світять курси по Запоріжжю на мінфіні

Там не надо даже светить курс на минфине, по всему проспекту (центральная улица) и городу горят табло обменок с курсами без стеснения, на Анголенко и центральных рынках, как стояли менялы десятками лет, так и стоят дальше на тех же местах с табличками "обмен валют". Судя по этому городу правила НБУ не действуют дальше Киева)
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