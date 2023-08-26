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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 26 сер, 2023 17:48
Alien написав:
Ви при цьому не відмічаєте суттєвий факт ви питали у міняли у Запоріжжі... А це дуже специфічне місце по курсоутворенню.
я би сказав інакше - чим ближче до фронту тим більша премія за сині.
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mephala
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Додано: Суб 26 сер, 2023 18:43
mephala написав: Alien написав:
Ви при цьому не відмічаєте суттєвий факт ви питали у міняли у Запоріжжі... А це дуже специфічне місце по курсоутворенню.
я би сказав інакше - чим ближче до фронту тим більша премія за сині.
Що вказує що валюта на сєпарляндію йде аж бігом. З того той сказ по Україні на сині і пішов.
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Додано: Суб 26 сер, 2023 18:54
Alien написав:
Ви при цьому не відмічаєте суттєвий факт ви питали у міняли у Запоріжжі... А це дуже специфічне місце по курсоутворенню. Я особисто задавав те саме питання десятку мінял що світять курси по Запоріжжю на мінфіні
Там не надо даже светить курс на минфине, по всему проспекту (центральная улица) и городу горят табло обменок с курсами без стеснения, на Анголенко и центральных рынках, как стояли менялы десятками лет, так и стоят дальше на тех же местах с табличками "обмен валют". Судя по этому городу правила НБУ не действуют дальше Киева)
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Додано: Суб 26 сер, 2023 19:27
flex123
В Днепре 50 долларовые банкноты тоже не принимают по оптовому курсу
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Додано: Суб 26 сер, 2023 20:04
cryptominer написав: Alien написав:
Ви при цьому не відмічаєте суттєвий факт ви питали у міняли у Запоріжжі... А це дуже специфічне місце по курсоутворенню. Я особисто задавав те саме питання десятку мінял що світять курси по Запоріжжю на мінфіні
Там не надо даже светить курс на минфине, по всему проспекту (центральная улица) и городу горят табло обменок с курсами без стеснения, на Анголенко и центральных рынках, как стояли менялы десятками лет, так и стоят дальше на тех же местах с табличками "обмен валют". Судя по этому городу правила НБУ не действуют дальше Киева)
Україна контролює 25 відсотків Запоріжської області, ну й областей центр, а ви хочете щоб усі дурні постанови НБУ виконувалися. Наче ті включені таблички обмінок щось вирішують...
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alex lem
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Додано: Суб 26 сер, 2023 22:34
cryptominer написав: Alien написав:
Ви при цьому не відмічаєте суттєвий факт ви питали у міняли у Запоріжжі... А це дуже специфічне місце по курсоутворенню. Я особисто задавав те саме питання десятку мінял що світять курси по Запоріжжю на мінфіні
Там не надо даже светить курс на минфине, по всему проспекту (центральная улица) и городу горят табло обменок с курсами без стеснения...
А ви дивились ті курси що на мінфіні та що "горять" на проспекті? Ні якщо звичайно вам просто здати не важливо за яким курсом - тоді ласкаво просимо до тих обмінок що "світять табло". Але якщо вам цікаво продати подорожче або купити подешевше то "табло" вам точно не помічник - або знайомі міняйли, або тг-канали, ну або мінфін.
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Alien
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Додано: Суб 26 сер, 2023 22:40
alex lem написав:
Україна контролює 25 відсотків Запоріжської області, ну й областей центр, а ви хочете щоб усі дурні постанови НБУ виконувалися. Наче ті включені таблички обмінок щось вирішують...
Ну ступінь окупації області ніякого відношення до цього не має. Просто НБУ випускає нормативні документи без конкретики хто та як має контролювати їх виконання. А свого часу знищили мережу своїх територіальних управлінь де були і відділ валютного контролю, і відділ банківського нагляду, і відділ організації грошового обігу, фахівці яких у разі потреби могли охопити первірками не лише обласні центри а по суті усі фінансові установи. А зараз вказівки "не світить табло" - це пук в муку - особливо для не зареєстрованих офіційно ПОВів яких якраз більшість з тих що "світять". НБУ робить вигляд бурної діяльності - ПОВи що ніби-то дослухаються до вимог НБУ - так і живуть.
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Alien
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