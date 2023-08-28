Тому ж і вагаюсь. Здати 2700 синіх, щоб заробити 1600 грн за три місяці. А потім - або хлам, або за курсом НБУ. Чи варті 1600 грн того ризику?
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Додано: Пон 28 сер, 2023 09:50
Додано: Пон 28 сер, 2023 09:52
Re: Клуб 100К - Теребеньки
А зачем вам синие??? Сидеть и вечерами их пересчитывать??? Любая монета всегда должна ежеминутно работать. У нас ночь в Америке день и деньги должны 24 часа работать, тогда вы настоящ. бизнесм. А если думать про года и их состояние, то тогда ваши средства превр. в хлам.
Додано: Пон 28 сер, 2023 10:11
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Я помню Вашу историю. Как бегали с хламом по кругу. Потратили полдня и вернули в ту же кассу, где брали. С чувством выполненного долга. Я так не работаю.
Додано: Пон 28 сер, 2023 10:16
Я доволі активно каруселю, але тема з хламом, який не беруть, мені не відома. Один раз Тася підсунула з печаткою одну купюру, яку успішно з'їла тумба Привату.
Укргаз і Тася видавали 1996 рік, але їх всі прийняли по опту. З трьох моїх робочих обмінок в Києві лише одна сказала, що 1996 рік по роздрібному курсу. Інші - опт без питань. Одна з них - з бонусом за сині.
Обмінка, яка береже репутацію, не буде відштовхувати клієнтів сортуванням купюр по року випуску.
Допускаю, що в провінції ситуація інша, оскільки часто обмінки тримає один картель, який диктує умови. В Києві шалена конкуренція, тому тут простіше.
Востаннє редагувалось Economist в Пон 28 сер, 2023 10:21, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 28 сер, 2023 10:19
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Если вы читали внимательно, то я бегал по кругу в эти дни для родственника, которому надо была крупную сумму поменять зелёные на синие. Пришлось подключить тумбу и обменники. А лично для меня синие, зелёные по барабану, лишь бы в нормальном состоянии. Они у меня все максимум на час задерживаются. Удивил Приват и тумба. Разместил в тумбе и через 30 мин снял в кассе синими. Кассир сказала, что есть в наличии и отдала без проблем. А два отделения Аккорда у меня в городе находятся попа к попе др. к другу и между ними Приват, поэтому бегать не пришлось.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 28 сер, 2023 10:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 сер, 2023 10:51
Ви чули хто завалив Мертве море? Ні ? Говорять що теж ігор олексійович записав на власний рахунок
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