RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 328329330331>
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:12

Карусели по 200000

Я правильно розумію, що с завтрашнього дня буде 200000?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9108
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:16

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Тепер кількість банок для каруселі можна поділити на 2.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9108
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:18

  Investor_K написав:Я правильно розумію, що с завтрашнього дня буде 200000?

А виносити так і залишили -- по 100К/дн?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4456
З нами з: 05.05.21
Подякував: 328 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:18

  Amethyst написав:
  Investor_K написав:Я правильно розумію, що с завтрашнього дня буде 200000?

А виносити так і залишили -- по 100К/дн?

Походу так
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9108
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:27

  Investor_K написав:
  Amethyst написав:
  Investor_K написав:Я правильно розумію, що с завтрашнього дня буде 200000?

А виносити так і залишили -- по 100К/дн?

Походу так

Недопрацювали, треба вхід до виходу прирівняти
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14106
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:29

Re: Клуб 100К - Теребеньки

За 2 дні заберете
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9108
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:32

  Investor_K написав:За 2 дні заберете

Впевнені?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14106
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:34

  Investor_K написав:За 2 дні заберете

Просто 2 рази в міс -- 1 та 15, буду каруселити 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4456
З нами з: 05.05.21
Подякував: 328 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:34

  sens написав:
  Investor_K написав:За 2 дні заберете

Впевнені?

В Вас на 100%
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9108
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:39

  Investor_K написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:За 2 дні заберете

Впевнені?

В Вас на 100%

Мене в банку немає, навіть моїх документів,тільки нотаріальна довіреність,це означає що отримувач інша людина яка надала згоду
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14106
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 328329330331>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sens і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 928, 929, 930
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9292 1792719
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 сер, 2023 21:27
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (936)
28.08.2023 21:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.