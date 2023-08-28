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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 28 сер, 2023 21:12
Я правильно розумію, що с завтрашнього дня буде 200000?
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Investor_K
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:16
Тепер кількість банок для каруселі можна поділити на 2.
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:18
Investor_K написав:
Я правильно розумію, що с завтрашнього дня буде 200000?
А виносити так і залишили -- по 100К/дн?
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Amethyst
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:18
Amethyst написав: Investor_K написав:
Я правильно розумію, що с завтрашнього дня буде 200000?
А виносити так і залишили -- по 100К/дн?
Походу так
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Investor_K
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:27
Investor_K написав: Amethyst написав: Investor_K написав:
Я правильно розумію, що с завтрашнього дня буде 200000?
А виносити так і залишили -- по 100К/дн?
Походу так
Недопрацювали, треба вхід до виходу прирівняти
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sens
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:29
За 2 дні заберете
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:32
Investor_K написав:
За 2 дні заберете
Впевнені?
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sens
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:34
Investor_K написав:
За 2 дні заберете
Просто 2 рази в міс -- 1 та 15, буду каруселити
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Amethyst
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:34
sens написав: Investor_K написав:
За 2 дні заберете
Впевнені?
В Вас на 100%
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Investor_K
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:39
Investor_K написав: sens написав: Investor_K написав:
За 2 дні заберете
Впевнені?
В Вас на 100%
Мене в банку немає, навіть моїх документів,тільки нотаріальна довіреність,це означає що отримувач інша людина яка надала згоду
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sens
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