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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 28 сер, 2023 21:40
Щось якось мутно.
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Investor_K
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:42
Investor_K написав:
За 2 дні заберете
з Кредо за 3
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:43
J написав: Investor_K написав:
За 2 дні заберете
з Кредо за 3
Чому так?
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Investor_K
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:43
Investor_K написав:
Я правильно розумію, що с завтрашнього дня буде 200000?
думаю що завтра в 9.00 вам ні один банк на 200 не відкриє
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:44
Investor_K написав: J написав: Investor_K написав:
За 2 дні заберете
з Кредо за 3
Чому так?
у них пайка 2400
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:44
J написав: Investor_K написав:
Я правильно розумію, що с завтрашнього дня буде 200000?
думаю що завтра в 9.00 вам ні один банк на 200 не відкриє
Бо у мене наразі немає 200000
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:46
Investor_K написав:
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Бо у мене наразі немає 200000
я дзвонив у обмінник - у них теж нема
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:49
Якщо готівковий курс підо до 37, то до лампочки ця постанова буде
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Додано: Пон 28 сер, 2023 22:12
J написав: Investor_K написав:
Я правильно розумію, що с завтрашнього дня буде 200000?
думаю що завтра в 9.00 вам ні один банк на 200 не відкриє
Моно вже оголосив, що з 01:00 29.08.2023 - 200 тис.
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Додано: Пон 28 сер, 2023 22:40
А з цього ми щось зможемо заробити?
Цікаво який буде курс???
Так, із 29 серпня 2023 року НБУ:
▪️вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;
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ihorsic
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