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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 328329330331
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:40

Щось якось мутно.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:42

  Investor_K написав:За 2 дні заберете

з Кредо за 3
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:43

  J написав:
  Investor_K написав:За 2 дні заберете

з Кредо за 3

Чому так?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:43

  Investor_K написав:Я правильно розумію, що с завтрашнього дня буде 200000?

думаю що завтра в 9.00 вам ні один банк на 200 не відкриє
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:44

  Investor_K написав:
  J написав:
  Investor_K написав:За 2 дні заберете

з Кредо за 3

Чому так?

у них пайка 2400
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:44

  J написав:
  Investor_K написав:Я правильно розумію, що с завтрашнього дня буде 200000?

думаю що завтра в 9.00 вам ні один банк на 200 не відкриє

Бо у мене наразі немає 200000
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:46

  Investor_K написав:,
Бо у мене наразі немає 200000

я дзвонив у обмінник - у них теж нема
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:49

Якщо готівковий курс підо до 37, то до лампочки ця постанова буде
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 22:12

  J написав:
  Investor_K написав:Я правильно розумію, що с завтрашнього дня буде 200000?

думаю що завтра в 9.00 вам ні один банк на 200 не відкриє


Моно вже оголосив, що з 01:00 29.08.2023 - 200 тис. ;)
V2
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 22:40

Re: Клуб 100К - Теребеньки

А з цього ми щось зможемо заробити?
Цікаво який буде курс???

Так, із 29 серпня 2023 року НБУ:
▪️вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;
ihorsic
 
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