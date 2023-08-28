сколько там мзда за снятие? 0,9% ?
так что эти спокойно могут продавать - свое они заработают.
главно что бы их партнеры тулить мотлох не начали для моно-клиентов.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 28 сер, 2023 23:54
сколько там мзда за снятие? 0,9% ?
так что эти спокойно могут продавать - свое они заработают.
главно что бы их партнеры тулить мотлох не начали для моно-клиентов.
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