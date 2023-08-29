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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 329330331332
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 23:54

  V2 написав:
  J написав:
  Investor_K написав:Я правильно розумію, що с завтрашнього дня буде 200000?

думаю що завтра в 9.00 вам ні один банк на 200 не відкриє


Моно вже оголосив, що з 01:00 29.08.2023 - 200 тис. ;)


сколько там мзда за снятие? 0,9% ?
так что эти спокойно могут продавать - свое они заработают.
главно что бы их партнеры тулить мотлох не начали для моно-клиентов.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 06:13

Ітого

Перспектива
1.На клнвертах норм не заробиш, бо курс зрівняється
2. Грн депо - ставки вниз
3. Доведеться працювати
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 07:00

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Investor_K написав:Перспектива

1 лишить людей работы
2 они утратят ценности
3 показать где враги и отправить воевать
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 08:08

  Investor_K написав:Перспектива
1.На клнвертах норм не заробиш, бо курс зрівняється
2. Грн депо - ставки вниз
3. Доведеться працювати

4.стати волонтери
5.отримати гуманітарну
6.с@*!їздити гуманітирку
7.отримати підозру
8.віддати половину
9.отримати рік або три заочно
10.вступити до лав ЗСУ
sens
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 08:10

  nekefer написав:
  Investor_K написав:Перспектива

1 лишить людей работы
2 они утратят ценности
3 показать где враги и отправить воевать

4. Піти вчитися
5. Отримати відстрочку
6. Заплатити
7. Переїхати
8. Працювати за 2 у.о. в годину
sens
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N+1. Почaти писати різні казки на finance.ua
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 08:26

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  sens написав:6. Заплатити
не имея морали в этой стране можно быть миллионером
nekefer
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