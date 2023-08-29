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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 28 сер, 2023 23:54
V2 написав: J написав: Investor_K написав:
Я правильно розумію, що с завтрашнього дня буде 200000?
думаю що завтра в 9.00 вам ні один банк на 200 не відкриє
Моно вже оголосив, що з 01:00 29.08.2023 - 200 тис.
сколько там мзда за снятие? 0,9% ?
так что эти спокойно могут продавать - свое они заработают.
главно что бы их партнеры тулить мотлох не начали для моно-клиентов.
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Додано: Вів 29 сер, 2023 06:13
Перспектива
1.На клнвертах норм не заробиш, бо курс зрівняється
2. Грн депо - ставки вниз
3. Доведеться працювати
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Investor_K
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Додано: Вів 29 сер, 2023 07:00
Investor_K написав:
Перспектива
1 лишить людей работы
2 они утратят ценности
3 показать где враги и отправить воевать
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nekefer
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Додано: Вів 29 сер, 2023 08:08
Investor_K написав:
Перспектива
1.На клнвертах норм не заробиш, бо курс зрівняється
2. Грн депо - ставки вниз
3. Доведеться працювати
4.стати волонтери
5.отримати гуманітарну
6.с@*!їздити гуманітирку
7.отримати підозру
8.віддати половину
9.отримати рік або три заочно
10.вступити до лав ЗСУ
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sens
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Додано: Вів 29 сер, 2023 08:10
nekefer написав: Investor_K написав:
Перспектива
1 лишить людей работы
2 они утратят ценности
3 показать где враги и отправить воевать
4. Піти вчитися
5. Отримати відстрочку
6. Заплатити
7. Переїхати
8. Працювати за 2 у.о. в годину
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sens
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Додано: Вів 29 сер, 2023 08:16
N+1. Почaти писати різні казки на finance.ua
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Alien
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3
Додано: Вів 29 сер, 2023 08:26
sens написав:
6. Заплатити
не имея морали в этой стране можно быть миллионером
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