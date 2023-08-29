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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 29 сер, 2023 10:17
Гривневі депозити й ОВДП, схоже, перемогли
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Economist
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Додано: Вів 29 сер, 2023 10:26
Economist написав:
Гривневі депозити й ОВДП, схоже, перемогли
Народ ещё не может осознать, что карусель уходит в историю и всё думают как встрять на последок по полной сидя на верблюде детск. карусели...
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 29 сер, 2023 10:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 сер, 2023 10:30
Игорь Алексеевич написав:
А чего все думают, что НБУ будет и далее поощрять конверт.??.
може тому що якби хотіли конверти прибрати не збільшували б удвічі місячний ліміт відкриття конверту на одну особу. Бо нелогічним виглядає при бажанні продукт прибрати покращувати по ньому умови
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Додано: Вів 29 сер, 2023 10:56
Economist написав:
Гривневі депозити й ОВДП, схоже, перемогли
овдп нет, а вот гривневый депозитик под 20% самое тема, скоро закончится и все с % на конверт загоню, даже при курсе конверта 37.4 очень выгодно.
Даже сейчас, можно 400к отлежать на депо на 1 мес и 100$ доход чистыми. Можно даже комбинированную схему 10k$ в гривну на 1 мес, потом все в конверт
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Додано: Вів 29 сер, 2023 11:22
Economist написав:
Гривневі депозити й ОВДП, схоже, перемогли
пока играет музыка. но когда она закончится - стульев на всех не хватит.
кто выбирает поиграть и пить шампанское если успеет сесть на стул, а есть просто зрители в зале которые развлекаются смотря на играющих.
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