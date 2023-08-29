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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:17

Гривневі депозити й ОВДП, схоже, перемогли :)
Economist
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:26

  Economist написав:Гривневі депозити й ОВДП, схоже, перемогли :)
Народ ещё не может осознать, что карусель уходит в историю и всё думают как встрять на последок по полной сидя на верблюде детск. карусели... :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 29 сер, 2023 10:30, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:30

  Игорь Алексеевич написав:А чего все думают, что НБУ будет и далее поощрять конверт.??.
може тому що якби хотіли конверти прибрати не збільшували б удвічі місячний ліміт відкриття конверту на одну особу. Бо нелогічним виглядає при бажанні продукт прибрати покращувати по ньому умови
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:32

  Economist написав:Гривневі депозити й ОВДП, схоже, перемогли :)

Але лише для тих хто усе рахує в гривні - ну і має в цій валюті якісь заощадження. Для решти по суті нічого не змінилось. Була певна сума в долярах/ойро - така сама й лишилась. ;)
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:56

  Economist написав:Гривневі депозити й ОВДП, схоже, перемогли :)

овдп нет, а вот гривневый депозитик под 20% самое тема, скоро закончится и все с % на конверт загоню, даже при курсе конверта 37.4 очень выгодно.
Даже сейчас, можно 400к отлежать на депо на 1 мес и 100$ доход чистыми. Можно даже комбинированную схему 10k$ в гривну на 1 мес, потом все в конверт
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:22

  Economist написав:Гривневі депозити й ОВДП, схоже, перемогли :)


пока играет музыка. но когда она закончится - стульев на всех не хватит.
кто выбирает поиграть и пить шампанское если успеет сесть на стул, а есть просто зрители в зале которые развлекаются смотря на играющих.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 13:58

Krokodil Только когда считаете доходность после того как поменяете грн обратно в доллар, не забудьте добавить 3 месяца. И будет условно $300 не за 3 месяца, а за 6 месяцув. Почему-то тут все советчики грн депо упускают этот момент.
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 14:47

  Dollarman написав:Krokodil Только когда считаете доходность после того как поменяете грн обратно в доллар, не забудьте добавить 3 месяца. И будет условно $300 не за 3 месяца, а за 6 месяцув. Почему-то тут все советчики грн депо упускают этот момент.
Вы сами поняли, что написали?))) Я Думаю надо Вам не на фин. форум, а форум для... :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 16:06

  Игорь Алексеевич написав:
  Dollarman написав:Krokodil Только когда считаете доходность после того как поменяете грн обратно в доллар, не забудьте добавить 3 месяца. И будет условно $300 не за 3 месяца, а за 6 месяцув. Почему-то тут все советчики грн депо упускают этот момент.
Вы сами поняли, что написали?))) Я Думаю надо Вам не на фин. форум, а форум для... :P

є припущення
курс буде ринковий
стане рости
за місяць додасть до 3 грн
це в перерахунку - 7%
це реальний сценарій
якщо ви реально працюєте з валютою,маю припущення що ви не працюєте з нею як підприємець,то на товар за кордону курс закладено 42 грн , так що ті хто оптовіки ,вони добре розуміються на фінансах і працювати в мінус не будуть
sens
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 16:08

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Krokodil написав:гривневый депозитик под 20% самое тема

можна додати азартні ігри , там де роблять ставки - майже як крипта , але одразу маєш результат і є реальні коефіціенти . Це лише як хобі , хоче криптовиків треба так само сприймати
sens
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