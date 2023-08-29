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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 29 сер, 2023 16:34
Я що якщо це не ми каруселимо, а банки нас?
або НБУ банками нас
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daap
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Додано: Вів 29 сер, 2023 16:43
daap написав:
Я що якщо це не ми каруселимо, а банки нас?
або НБУ банками нас
та пофіг хто кого
головне, що в мене в мошні приростає, ось темпи мені не подобаються
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Amethyst
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