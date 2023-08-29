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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 331332333334
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 16:34

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Я що якщо це не ми каруселимо, а банки нас?
або НБУ банками нас
daap
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 16:43

  daap написав:Я що якщо це не ми каруселимо, а банки нас?
або НБУ банками нас

та пофіг хто кого
головне, що в мене в мошні приростає, ось темпи мені не подобаються :)
Amethyst
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Повідомлень: 4459
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