RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 332333334335>
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 16:34

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Я що якщо це не ми каруселимо, а банки нас?
або НБУ банками нас
daap
 
Повідомлень: 120
З нами з: 08.01.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 16:43

  daap написав:Я що якщо це не ми каруселимо, а банки нас?
або НБУ банками нас

та пофіг хто кого
головне, що в мене в мошні приростає, ось темпи мені не подобаються :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4462
З нами з: 05.05.21
Подякував: 329 раз.
Подякували: 805 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:57

Колеги!
У кого яка наразі стратегія у світлі останніх змін?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9118
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:59

  Investor_K написав:Колеги!
У кого яка наразі стратегія у світлі останніх змін?
стратегию я писал ещё в марте. депозиты в грн. до осени и далее по обстановке. Меня правда заглючили на месяц.
Как раз отличные проценты в грн. были и курс пока весна и сейчас на месте
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7050
З нами з: 13.09.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 19:16

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Колеги!
У кого яка наразі стратегія у світлі останніх змін?
стратегию я писал ещё в марте. депозиты в грн. до осени и далее по обстановке. Меня правда заглючили на месяц.
Как раз отличные проценты в грн. были и курс пока весна и сейчас на месте

Меня прошедшая весна не интересует. Это прошедшее время. Сейчас как?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9118
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 19:37

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Investor_K написав:Меня прошедшая весна не интересует. Это прошедшее время. Сейчас как?
А зачем слушать советы, ведь это ваши средства. Да и всего 2 варианта - или депозиты в грн., или в валюте. Всё равно вы выберите 100 пудов в валюте. Так зачем тогда советы???
Есть конечно ОГВЗ, недвига, крипта и т.д. Но вас это не будет интересовать, т.к. вы игрок только в карусели.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7050
З нами з: 13.09.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 20:13

  Investor_K написав:Колеги!
У кого яка наразі стратегія у світлі останніх змін?


зменшимо килькисть банкив у карусели :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6003
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 20:16

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Колеги!
У кого яка наразі стратегія у світлі останніх змін?
стратегию я писал ещё в марте. депозиты в грн. до осени и далее по обстановке. Меня правда заглючили на месяц.
Как раз отличные проценты в грн. были и курс пока весна и сейчас на месте

Меня прошедшая весна не интересует. Это прошедшее время. Сейчас как?
Записуйтесь в клюб інвестиційних мольфарів. Там де Ігор Олексійович і Зебра
Boundless
 
Повідомлень: 2091
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 20:22

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Boundless написав:Там де Ігор Олексійович
Игорь Алексеевич с апреля вложился на 80% в грн. по 18-20% годовых и нормально себя чувствует.))
А сейчас уже появилось 2 варианта отхода в дол. А с такими темпами как сегодня, то можно и до лета след. года сидеть в грн. При том хорошие проценты на 3мес. Закончилось дело и смотрим на ситуацию :P
А лучше читайте знатоков по др. веткам. Сегодня мне понравилось финанс. математика. У него депозит на 3 мес, но по факту пишет, что получается 6 мес... :P :P :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 29 сер, 2023 20:29, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7050
З нами з: 13.09.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 20:27

  Игорь Алексеевич написав:Игорь Алексеевич с апреля вложился на 80% в грн. по 18-20% годовых и нормально себя чувствует.))

До осени или до зимы вложились гривнами?

Дополнение.
После редактирования автором своего сообщения вопрос снимается.
J1L4gq23S8ft5wD
 
Повідомлень: 14
З нами з: 08.03.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 332333334335>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Annet_, J1L4gq23S8ft5wD, s17012017 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 935, 936, 937
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9368 1801521
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2023 20:28
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9273)
29.08.2023 20:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.