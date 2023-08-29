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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 29 сер, 2023 16:34
Я що якщо це не ми каруселимо, а банки нас?
або НБУ банками нас
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daap
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Додано: Вів 29 сер, 2023 16:43
daap написав:
Я що якщо це не ми каруселимо, а банки нас?
або НБУ банками нас
та пофіг хто кого
головне, що в мене в мошні приростає, ось темпи мені не подобаються
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Amethyst
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Додано: Вів 29 сер, 2023 18:57
Колеги!
У кого яка наразі стратегія у світлі останніх змін?
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Investor_K
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Додано: Вів 29 сер, 2023 18:59
Investor_K написав:
Колеги!
У кого яка наразі стратегія у світлі останніх змін?
стратегию я писал ещё в марте. депозиты в грн. до осени и далее по обстановке. Меня правда заглючили на месяц.
Как раз отличные проценты в грн. были и курс пока весна и сейчас на месте
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 29 сер, 2023 19:16
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав:
Колеги!
У кого яка наразі стратегія у світлі останніх змін?
стратегию я писал ещё в марте. депозиты в грн. до осени и далее по обстановке. Меня правда заглючили на месяц.
Как раз отличные проценты в грн. были и курс пока весна и сейчас на месте
Меня прошедшая весна не интересует. Это прошедшее время. Сейчас как?
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Investor_K
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Додано: Вів 29 сер, 2023 19:37
Investor_K написав:
Меня прошедшая весна не интересует. Это прошедшее время. Сейчас как?
А зачем слушать советы, ведь это ваши средства. Да и всего 2 варианта - или депозиты в грн., или в валюте. Всё равно вы выберите 100 пудов в валюте. Так зачем тогда советы???
Есть конечно ОГВЗ, недвига, крипта и т.д. Но вас это не будет интересовать, т.к. вы игрок только в карусели.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 29 сер, 2023 20:13
Investor_K написав:
Колеги!
У кого яка наразі стратегія у світлі останніх змін?
зменшимо килькисть банкив у карусели
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cohan
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Додано: Вів 29 сер, 2023 20:16
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав:
Колеги!
У кого яка наразі стратегія у світлі останніх змін?
стратегию я писал ещё в марте. депозиты в грн. до осени и далее по обстановке. Меня правда заглючили на месяц.
Как раз отличные проценты в грн. были и курс пока весна и сейчас на месте
Меня прошедшая весна не интересует. Это прошедшее время. Сейчас как?
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Boundless
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Додано: Вів 29 сер, 2023 20:22
Boundless написав:
Там де Ігор Олексійович
Игорь Алексеевич с апреля вложился на 80% в грн. по 18-20% годовых и нормально себя чувствует.))
А сейчас уже появилось 2 варианта отхода в дол. А с такими темпами как сегодня, то можно и до лета след. года сидеть в грн. При том хорошие проценты на 3мес. Закончилось дело и смотрим на ситуацию
А лучше читайте знатоков по др. веткам. Сегодня мне понравилось финанс. математика. У него депозит на 3 мес, но по факту пишет, что получается 6 мес...
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 29 сер, 2023 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 29 сер, 2023 20:27
Игорь Алексеевич написав:
Игорь Алексеевич с апреля вложился на 80% в грн. по 18-20% годовых и нормально себя чувствует.))
До осени или до зимы вложились гривнами?
Дополнение.
После редактирования автором своего сообщения вопрос снимается.
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