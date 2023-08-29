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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 29 сер, 2023 20:35
J1L4gq23S8ft5wD написав:
Игорь Алексеевич написав:
Игорь Алексеевич с апреля вложился на 80% в грн. по 18-20% годовых и нормально себя чувствует.))
До осени или до зимы вложились гривнами?
Я уже писал. Первый этап конец марта - июнь на 3 мес. И потом опять на 3 мес., до 20 чисел сентября. Есть некоторые и до первой половины октября, а есть и миним. в дол. на каруселях. А вообще в грн. можно спокойной по три мес. до июля 24г, а далее решаете по обстановке, или перейти в валюту или продолжать на свободных в грн. до первого шухера, если что. Сейчас в последних событиях тоже никто не мешает держать грн. на свободном, чем дол. под 000% будет дома болтаться и можно сразу перекинуться из свободного грн в дол.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 29 сер, 2023 20:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 сер, 2023 20:44
"на свободном" в смысле с возможностью досрочного расторжения/закрытия?
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Додано: Вів 29 сер, 2023 20:53
J1L4gq23S8ft5wD написав:
"на свободном" в смысле с возможностью досрочного расторжения/закрытия?
В любое время пополнять и снимать грн. со свободного без расторжения. Или пару клац кнопками и моментом купить валюту или перекинуть грн. на карусель. И всё в онлайне.
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Додано: Вів 29 сер, 2023 21:39
Игорь Алексеевич написав: J1L4gq23S8ft5wD написав:
"на свободном" в смысле с возможностью досрочного расторжения/закрытия?
В любое время пополнять и снимать грн. со свободного без расторжения. Или пару клац кнопками и моментом купить валюту или перекинуть грн. на карусель. И всё в онлайне.
небагато вже варіантів з непоганим обслуговуванням,гарними відсотками та майже безкоштовно послуги, також є ліміти
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