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Игорь Алексеевич написав:Игорь Алексеевич с апреля вложился на 80% в грн. по 18-20% годовых и нормально себя чувствует.))
До осени или до зимы вложились гривнами?
Я уже писал. Первый этап конец марта - июнь на 3 мес. И потом опять на 3 мес., до 20 чисел сентября. Есть некоторые и до первой половины октября, а есть и миним. в дол. на каруселях. А вообще в грн. можно спокойной по три мес. до июля 24г, а далее решаете по обстановке, или перейти в валюту или продолжать на свободных в грн. до первого шухера, если что. Сейчас в последних событиях тоже никто не мешает держать грн. на свободном, чем дол. под 000% будет дома болтаться и можно сразу перекинуться из свободного грн в дол.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 29 сер, 2023 20:55, всього редагувалось 1 раз.