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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 332333334335
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 20:35

  J1L4gq23S8ft5wD написав:
  Игорь Алексеевич написав:Игорь Алексеевич с апреля вложился на 80% в грн. по 18-20% годовых и нормально себя чувствует.))

До осени или до зимы вложились гривнами?
Я уже писал. Первый этап конец марта - июнь на 3 мес. И потом опять на 3 мес., до 20 чисел сентября. Есть некоторые и до первой половины октября, а есть и миним. в дол. на каруселях. А вообще в грн. можно спокойной по три мес. до июля 24г, а далее решаете по обстановке, или перейти в валюту или продолжать на свободных в грн. до первого шухера, если что. Сейчас в последних событиях тоже никто не мешает держать грн. на свободном, чем дол. под 000% будет дома болтаться и можно сразу перекинуться из свободного грн в дол.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 29 сер, 2023 20:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 20:44

Re: Клуб 100К - Теребеньки

"на свободном" в смысле с возможностью досрочного расторжения/закрытия?
J1L4gq23S8ft5wD
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 20:53

  J1L4gq23S8ft5wD написав:"на свободном" в смысле с возможностью досрочного расторжения/закрытия?
В любое время пополнять и снимать грн. со свободного без расторжения. Или пару клац кнопками и моментом купить валюту или перекинуть грн. на карусель. И всё в онлайне.
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 21:39

  Игорь Алексеевич написав:
  J1L4gq23S8ft5wD написав:"на свободном" в смысле с возможностью досрочного расторжения/закрытия?
В любое время пополнять и снимать грн. со свободного без расторжения. Или пару клац кнопками и моментом купить валюту или перекинуть грн. на карусель. И всё в онлайне.
небагато вже варіантів з непоганим обслуговуванням,гарними відсотками та майже безкоштовно послуги, також є ліміти
sens
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:08

Re: Клуб 100К - Теребеньки

У табличці курс 38.9 дві обмінки одного власника
це очепятка чи завтра буде весело?
daap
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:28

  daap написав:У табличці курс 38.9 дві обмінки одного власника
це очепятка чи завтра буде весело?


опечатка, на сайте откуда таблица эти данные берет

или троллинг :mrgreen:

но на 5-10 коп сегодня подрос, еще б банки солидарно подались бы чуток... щас
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 19:49

  cohan написав:на 5-10 коп сегодня подрос, еще б банки солидарно подались бы чуток... щас
ну почему: в конце дня у половины банков курс подрос.
Вот не знаю про наличие грн у Бэлочки, но типа берут по 38,0 :shock: как опт
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 21:14

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  cohan написав:опечатка, на сайте откуда таблица эти данные берет


якщо б була очепятка - виправили б.
але ж вона вже підросла до 38.95. значить тролінг

тупа кура вводила курси
daap
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 21:44

  daap написав:У табличці курс 38.9 дві обмінки одного власника
це очепятка чи завтра буде весело?

Ви самі як вважаєте, дивлячись на те що продаж у них стоїть 38.07, а максимальний курс покупки у інших 38.00 :mrgreen:
Danik
 
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