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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 30 сер, 2023 23:56
А ТАСя зараз офлайн конверти відкриває? Якщо на 6 місяців то які там умови. А то у них на сайті знайшов що карусель виключно онлайн в приложусі.... Дякую
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ihorsic
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Додано: Сер 30 сер, 2023 23:58
ihorsic написав:
А ТАСя зараз офлайн конверти відкриває? Якщо на 6 місяців то які там умови. А то у них на сайті знайшов що карусель виключно онлайн в приложусі.... Дякую
Так.
До 15:00
навіщо 6 міс якщо є на 3?.. Чи 2% річних цікавлять?
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sergey_sryvkin
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Додано: Чет 31 сер, 2023 00:05
sergey_sryvkin написав: ihorsic написав:
А ТАСя зараз офлайн конверти відкриває? Якщо на 6 місяців то які там умови. А то у них на сайті знайшов що карусель виключно онлайн в приложусі.... Дякую
Так.
До 15:00
навіщо 6 міс якщо є на 3?.. Чи 2% річних цікавлять?
Дякую. Якщо можна киньте посилання. Цікавить нижчий курс. Застряг в гривні. А тут всі дружньо поставили 37.4 😃😃😃
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ihorsic
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