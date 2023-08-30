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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 333334335336
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:56

Re: Клуб 100К - Теребеньки

А ТАСя зараз офлайн конверти відкриває? Якщо на 6 місяців то які там умови. А то у них на сайті знайшов що карусель виключно онлайн в приложусі.... Дякую
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:58

  ihorsic написав:А ТАСя зараз офлайн конверти відкриває? Якщо на 6 місяців то які там умови. А то у них на сайті знайшов що карусель виключно онлайн в приложусі.... Дякую

Так.
До 15:00
навіщо 6 міс якщо є на 3?.. Чи 2% річних цікавлять?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 00:05

  sergey_sryvkin написав:
  ihorsic написав:А ТАСя зараз офлайн конверти відкриває? Якщо на 6 місяців то які там умови. А то у них на сайті знайшов що карусель виключно онлайн в приложусі.... Дякую

Так.
До 15:00
навіщо 6 міс якщо є на 3?.. Чи 2% річних цікавлять?

Дякую. Якщо можна киньте посилання. Цікавить нижчий курс. Застряг в гривні. А тут всі дружньо поставили 37.4 😃😃😃
ihorsic
 
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