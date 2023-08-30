RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 333334335336
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:56

Re: Клуб 100К - Теребеньки

А ТАСя зараз офлайн конверти відкриває? Якщо на 6 місяців то які там умови. А то у них на сайті знайшов що карусель виключно онлайн в приложусі.... Дякую
ihorsic
 
Повідомлень: 1068
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:58

  ihorsic написав:А ТАСя зараз офлайн конверти відкриває? Якщо на 6 місяців то які там умови. А то у них на сайті знайшов що карусель виключно онлайн в приложусі.... Дякую

Так.
До 15:00
навіщо 6 міс якщо є на 3?.. Чи 2% річних цікавлять?
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1640
З нами з: 19.02.14
Подякував: 502 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 00:05

  sergey_sryvkin написав:
  ihorsic написав:А ТАСя зараз офлайн конверти відкриває? Якщо на 6 місяців то які там умови. А то у них на сайті знайшов що карусель виключно онлайн в приложусі.... Дякую

Так.
До 15:00
навіщо 6 міс якщо є на 3?.. Чи 2% річних цікавлять?

Дякую. Якщо можна киньте посилання. Цікавить нижчий курс. Застряг в гривні. А тут всі дружньо поставили 37.4 😃😃😃
ihorsic
 
Повідомлень: 1068
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 01:49

  ihorsic написав:
  sergey_sryvkin написав:
  ihorsic написав:А ТАСя зараз офлайн конверти відкриває?

Так.

Дякую. Якщо можна киньте посилання

На що ? офлайн у відділеннні :) продають по 37,35 + % по депо
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1640
З нами з: 19.02.14
Подякував: 502 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 01:59

Игорь Алексеевич Я-то понял. А вот если Вы не поняли, то что тут делаете???
Или только прозрели от того что свою доходность от грн депо прийдётся поделить пополам?
Dollarman
 
Повідомлень: 45
З нами з: 22.01.23
Подякував: 10 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 333334335336
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 941, 942, 943
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9423 1809851
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 сер, 2023 01:48
FinTech

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.