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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 334335336337>
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:56

Re: Клуб 100К - Теребеньки

А ТАСя зараз офлайн конверти відкриває? Якщо на 6 місяців то які там умови. А то у них на сайті знайшов що карусель виключно онлайн в приложусі.... Дякую
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:58

  ihorsic написав:А ТАСя зараз офлайн конверти відкриває? Якщо на 6 місяців то які там умови. А то у них на сайті знайшов що карусель виключно онлайн в приложусі.... Дякую

Так.
До 15:00
навіщо 6 міс якщо є на 3?.. Чи 2% річних цікавлять?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 00:05

  sergey_sryvkin написав:
  ihorsic написав:А ТАСя зараз офлайн конверти відкриває? Якщо на 6 місяців то які там умови. А то у них на сайті знайшов що карусель виключно онлайн в приложусі.... Дякую

Так.
До 15:00
навіщо 6 міс якщо є на 3?.. Чи 2% річних цікавлять?

Дякую. Якщо можна киньте посилання. Цікавить нижчий курс. Застряг в гривні. А тут всі дружньо поставили 37.4 😃😃😃
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 01:49

  ihorsic написав:
  sergey_sryvkin написав:
  ihorsic написав:А ТАСя зараз офлайн конверти відкриває?

Так.

Дякую. Якщо можна киньте посилання

На що ? офлайн у відділеннні :) продають по 37,35 + % по депо
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 01:59

Игорь Алексеевич Я-то понял. А вот если Вы не поняли, то что тут делаете???
Или только прозрели от того что свою доходность от грн депо прийдётся поделить пополам?
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 14:27

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Табличка з курсами за посиланням не відкривається! Вона переїхала на іншу адресу?
Pumbik
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 14:50

Re: Клуб 100К - Теребеньки

панеслась 37,95 только хули толку 31 числа на 14:50 уже

спасибо НБУ, теперь можно переносит что не успел на след месяц :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 15:20

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Якщо ТАСі занести офлайн 200к на 6 міс то курс буде 37.18 +%. Так що так все треба дізнаватись самому....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 15:21

  Dollarman написав:Игорь Алексеевич Я-то понял. А вот если Вы не поняли, то что тут делаете???
Или только прозрели от того что свою доходность от грн депо прийдётся поделить пополам?
О финансисты.... Просто смешно читать. Прав был один мой знакомый население ещё можно доить и доить. Население думает только одной схемой, без всяких вариантов влево или вправо.....)) Грн. дело с последними событиями от НБУ с апреля дало больше доход, чем игры в карусель с того же апреля. Какой пополам???
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 15:26

если и в ноябре карусель будет с зазором лишь 30-50 коп. - будет печаль
flysoulfly
 
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