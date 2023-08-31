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Додано: Сер 30 сер, 2023 23:56
Re: Клуб 100К - Теребеньки
А ТАСя зараз офлайн конверти відкриває? Якщо на 6 місяців то які там умови. А то у них на сайті знайшов що карусель виключно онлайн в приложусі.... Дякую
Додано: Сер 30 сер, 2023 23:58
Додано: Чет 31 сер, 2023 00:05
Дякую. Якщо можна киньте посилання. Цікавить нижчий курс. Застряг в гривні. А тут всі дружньо поставили 37.4 😃😃😃
Додано: Чет 31 сер, 2023 01:49
Додано: Чет 31 сер, 2023 01:59
Игорь Алексеевич Я-то понял. А вот если Вы не поняли, то что тут делаете???
Или только прозрели от того что свою доходность от грн депо прийдётся поделить пополам?
Додано: Чет 31 сер, 2023 14:27
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Табличка з курсами за посиланням не відкривається! Вона переїхала на іншу адресу?
Додано: Чет 31 сер, 2023 14:50
Re: Клуб 100К - Теребеньки
панеслась 37,95 только хули толку 31 числа на 14:50 уже
спасибо НБУ, теперь можно переносит что не успел на след месяц
Додано: Чет 31 сер, 2023 15:20
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Якщо ТАСі занести офлайн 200к на 6 міс то курс буде 37.18 +%. Так що так все треба дізнаватись самому....
Додано: Чет 31 сер, 2023 15:21
О финансисты.... Просто смешно читать. Прав был один мой знакомый население ещё можно доить и доить. Население думает только одной схемой, без всяких вариантов влево или вправо.....)) Грн. дело с последними событиями от НБУ с апреля дало больше доход, чем игры в карусель с того же апреля. Какой пополам???
Додано: Чет 31 сер, 2023 15:26
если и в ноябре карусель будет с зазором лишь 30-50 коп. - будет печаль
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