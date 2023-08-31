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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 334335336337
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 15:51

  flysoulfly написав:если и в ноябре карусель будет с зазором лишь 30-50 коп. - будет печаль

а 40..60 уже норм?
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 15:58

  Pumbik написав:Табличка з курсами за посиланням не відкривається! Вона переїхала на іншу адресу?
>>> див.тут
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  #<1 ... 334335336337
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