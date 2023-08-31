а 40..60 уже норм?
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Додано: Чет 31 сер, 2023 15:51
Додано: Чет 31 сер, 2023 15:58
>>> див.тут
Додано: Чет 31 сер, 2023 19:05
Додано: Чет 31 сер, 2023 19:53
Вечного ничего нет. Многие с апреля ждали сентябрь, Теперь ждут ноябрь. А в ноябре чего??? Некоторые всё лето собирали синие и ждут сейчас курс 40 , хотя и летом можно было зарабатывать как на карусели в 22г., но чисто в грн. вкладах.
Забываем про легкую карусель 22г. и привыкаем зарабатывать кому не лень по 30 -40 баксов с пайка и расставаться с синими.
Додано: Чет 31 сер, 2023 20:07
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Миттєва покупка валюти на картку робить всю карусель нерентабельною. Вважаю, що це вже останні дні каруселі: ще кілька тижнів, щоб налагодити видачу готівки, і вільна 50 буде тримати курс вулиці з маржою 5-10 коп: тобто курс на вулиці буде десь 37.50 - купівля, 37,80 - продаж.
Додано: Чет 31 сер, 2023 20:23
НБУ придумал 50 тыс для тех кому нужна валюта для каких то реальных одноразовых целей. А сейчас это спекуляция, как было в 22г. с покупкой валюты за бугром. Думаю через мес. или закроет её или поменяет кардинально условия.
Додано: Чет 31 сер, 2023 20:26
Задача НБУ стимулировать грн. депозиты. Поэтому карусель крутилась, когда в стране было напряг с валютой и хаус. Сейчас на вал. рынке ситуация нормализовалась и поэтому карусель будут останавливать
Додано: Чет 31 сер, 2023 20:29
Re: Клуб 100К - Теребеньки
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