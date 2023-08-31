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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 31 сер, 2023 15:51
flysoulfly написав:
если и в ноябре карусель будет с зазором лишь 30-50 коп. - будет печаль
а 40..60 уже норм?
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Додано: Чет 31 сер, 2023 15:58
Pumbik написав:
Табличка з курсами за посиланням не відкривається! Вона переїхала на іншу адресу?
>>> див.тут
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Додано: Чет 31 сер, 2023 19:05
flysoulfly написав:
если и в ноябре карусель будет с зазором лишь 30-50 коп. - будет печаль
Іне кажіть, дядько.
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Додано: Чет 31 сер, 2023 19:53
Investor_K написав: flysoulfly написав:
если и в ноябре карусель будет с зазором лишь 30-50 коп. - будет печаль
Іне кажіть, дядько.
Вечного ничего нет. Многие с апреля ждали сентябрь, Теперь ждут ноябрь. А в ноябре чего??? Некоторые всё лето собирали синие и ждут сейчас курс 40 , хотя и летом можно было зарабатывать как на карусели в 22г., но чисто в грн. вкладах.
Забываем про легкую карусель 22г. и привыкаем зарабатывать кому не лень по 30 -40 баксов с пайка и расставаться с синими.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 31 сер, 2023 20:07
Миттєва покупка валюти на картку робить всю карусель нерентабельною. Вважаю, що це вже останні дні каруселі: ще кілька тижнів, щоб налагодити видачу готівки, і вільна 50 буде тримати курс вулиці з маржою 5-10 коп: тобто курс на вулиці буде десь 37.50 - купівля, 37,80 - продаж.
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 31 сер, 2023 20:23
Дюрі-бачі написав:
Миттєва покупка валюти на картку робить всю карусель нерентабельною
НБУ придумал 50 тыс для тех кому нужна валюта для каких то реальных одноразовых целей. А сейчас это спекуляция, как было в 22г. с покупкой валюты за бугром. Думаю через мес. или закроет её или поменяет кардинально условия.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 31 сер, 2023 20:26
Дюрі-бачі написав:
Миттєва покупка валюти на картку робить всю карусель нерентабельною. Вважаю, що це вже останні дні каруселі: ще кілька тижнів, щоб налагодити видачу готівки, і вільна 50 буде тримати курс вулиці з маржою 5-10 коп: тобто курс на вулиці буде десь 37.50 - купівля, 37,80 - продаж.
Задача НБУ стимулировать грн. депозиты. Поэтому карусель крутилась, когда в стране было напряг с валютой и хаус. Сейчас на вал. рынке ситуация нормализовалась и поэтому карусель будут останавливать
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 31 сер, 2023 20:29
Игорь Алексеевич написав:
Задача НБУ стимулировать грн. депозиты
Так дали б народу доступ до депсертифікатів. Я б перший поніс значну частину поніс на овернайт...
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 31 сер, 2023 20:35
Ні на каруселях, ні на депо нлрмально не заробиш. Доводиться важко працювати
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Investor_K
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Додано: Чет 31 сер, 2023 20:55
Больше хороших товаров и разных! Товарищи спекулянты! )
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Amethyst
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