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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 31 сер, 2023 21:41
Игорь Алексеевич написав: Дюрі-бачі написав:
Миттєва покупка валюти на картку робить всю карусель нерентабельною
НБУ придумал 50 тыс для тех кому нужна валюта для каких то реальных одноразовых целей. А сейчас это спекуляция, как было в 22г. с покупкой валюты за бугром. Думаю через мес. или закроет её или поменяет кардинально условия.
придумали для того, чтоби людей с субсидий повикидовать.
тонко и точно.
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Додано: Чет 31 сер, 2023 22:40
Goodman написав:
НБУ придумал 50 тыс
для того, чтоби людей с субсидий повикидовать.
тонко и точно.
глубоко
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