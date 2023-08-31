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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 335336337338
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 21:41

  Игорь Алексеевич написав:
  Дюрі-бачі написав:Миттєва покупка валюти на картку робить всю карусель нерентабельною
НБУ придумал 50 тыс для тех кому нужна валюта для каких то реальных одноразовых целей. А сейчас это спекуляция, как было в 22г. с покупкой валюты за бугром. Думаю через мес. или закроет её или поменяет кардинально условия.


придумали для того, чтоби людей с субсидий повикидовать.
тонко и точно.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 22:40

  Goodman написав:НБУ придумал 50 тыс

для того, чтоби людей с субсидий повикидовать.
тонко и точно.


глубоко :D
flysoulfly
 
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