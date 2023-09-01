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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 336337338339
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:59

  alter написав:
  alex lem написав:deneg net з ким треба спати з касиркою чи начальницею відділення? Що засипають синіми папірцями.

Підтверджую, так само видали. Спати ні з ким не прийшлось, на жаль чи ні, хто зна.

Теж учора дали синіми
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:08

  lara_08 написав:
  alter написав:
  alex lem написав:deneg net з ким треба спати з касиркою чи начальницею відділення? Що засипають синіми папірцями.

Підтверджую, так само видали. Спати ні з ким не прийшлось, на жаль чи ні, хто зна.

Теж учора дали синіми
та блін, у вас же, мабуть, одне й те ж на всіх те саме підроблене відділення :)
flysoulfly
 
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  #<1 ... 336337338339
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