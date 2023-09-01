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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:59
alter написав: alex lem написав:deneg net
з ким треба спати з касиркою чи начальницею відділення? Що засипають синіми папірцями.
Підтверджую, так само видали. Спати ні з ким не прийшлось, на жаль чи ні, хто зна.
Теж учора дали синіми
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:08
lara_08 написав: alter написав: alex lem написав:deneg net
з ким треба спати з касиркою чи начальницею відділення? Що засипають синіми папірцями.
Підтверджую, так само видали. Спати ні з ким не прийшлось, на жаль чи ні, хто зна.
Теж учора дали синіми
та блін, у вас же, мабуть, одне й те ж на всіх те саме підроблене відділення
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