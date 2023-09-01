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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:59
alter написав: alex lem написав:deneg net
з ким треба спати з касиркою чи начальницею відділення? Що засипають синіми папірцями.
Підтверджую, так само видали. Спати ні з ким не прийшлось, на жаль чи ні, хто зна.
Теж учора дали синіми
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lara_08
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:08
lara_08 написав: alter написав: alex lem написав:deneg net
з ким треба спати з касиркою чи начальницею відділення? Що засипають синіми папірцями.
Підтверджую, так само видали. Спати ні з ким не прийшлось, на жаль чи ні, хто зна.
Теж учора дали синіми
та блін, у вас же, мабуть, одне й те ж на всіх те саме підроблене відділення
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flysoulfly
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:35
згадую листопад 2021р: курс в банках 27,2, але доларів немає, а в обмінці 28,2.
Здавалося тоді, що це так дорого!!!!
Зараз кусаю лікті, тому що пожалів купити на всю гривню по курсу 28,2.
А ви тут копійочну вигоду рахуєте.
Ось зараз піду і куплю синенькі, з номерами підряд в тій жн обмінці по курсу на цю хвилину 39,2.
І повірте, потім не пожалію за це.
а ви купуйте віртуальний долар па37,4Ю які вам видадуть мотлохом.
актив повинен бути високоліквідним: тобто синеньким, з номерами підряд з пачки.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в П'ят 01 вер, 2023 13:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:37
Мне вчера в Привате сказали, что с ноября будут только синие. Якобы везут))))
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:39
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Мне вчера в Привате сказали, что с ноября будут только синие. Якобы везут))))
везут клише ?
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:39
Yuri_61 написав:
згадую листопад 2021р: курс в банках 27,2, але доларів немає, а в обмінці 28,2.
Здавалося тоді, що це так дорого!!!!
Зараз кусаю лікті, тому що пожалів купити на всю гривню по курсу 28,2.
А ви тут копійочну вигоду рахуєте.
Ось зараз піду і куплю синенькі, з номерами підряд в тій жн обмінці по курсу на цю хвилину 39,2.
І повірте, потім не пожалію за це.
а ви купуйте віртуальний долар па37,4Ю які вам видадуть мотлохом.
актив повинен бути високоліквідним: тобто синеньким, з номерами підряд з пачки.
Тогда уж заламинируйте ещё их.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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