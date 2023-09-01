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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 336337338339
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:59

  alter написав:
  alex lem написав:deneg net з ким треба спати з касиркою чи начальницею відділення? Що засипають синіми папірцями.

Підтверджую, так само видали. Спати ні з ким не прийшлось, на жаль чи ні, хто зна.

Теж учора дали синіми
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:08

  lara_08 написав:
  alter написав:
  alex lem написав:deneg net з ким треба спати з касиркою чи начальницею відділення? Що засипають синіми папірцями.

Підтверджую, так само видали. Спати ні з ким не прийшлось, на жаль чи ні, хто зна.

Теж учора дали синіми
та блін, у вас же, мабуть, одне й те ж на всіх те саме підроблене відділення :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:35

Re: Клуб 200К - Теребеньки

згадую листопад 2021р: курс в банках 27,2, але доларів немає, а в обмінці 28,2.
Здавалося тоді, що це так дорого!!!!
Зараз кусаю лікті, тому що пожалів купити на всю гривню по курсу 28,2.
А ви тут копійочну вигоду рахуєте.
Ось зараз піду і куплю синенькі, з номерами підряд в тій жн обмінці по курсу на цю хвилину 39,2.
І повірте, потім не пожалію за це.
а ви купуйте віртуальний долар па37,4Ю які вам видадуть мотлохом.
актив повинен бути високоліквідним: тобто синеньким, з номерами підряд з пачки.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 01 вер, 2023 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:37

  flysoulfly написав:
  lara_08 написав:
  alter написав:Теж учора дали синіми
та блін, у вас же, мабуть, одне й те ж на всіх те саме підроблене відділення :)


Мне вчера в Привате сказали, что с ноября будут только синие. Якобы везут))))
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:39

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Мне вчера в Привате сказали, что с ноября будут только синие. Якобы везут))))
везут клише ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:39

  Yuri_61 написав:згадую листопад 2021р: курс в банках 27,2, але доларів немає, а в обмінці 28,2.
Здавалося тоді, що це так дорого!!!!
Зараз кусаю лікті, тому що пожалів купити на всю гривню по курсу 28,2.
А ви тут копійочну вигоду рахуєте.
Ось зараз піду і куплю синенькі, з номерами підряд в тій жн обмінці по курсу на цю хвилину 39,2.
І повірте, потім не пожалію за це.
а ви купуйте віртуальний долар па37,4Ю які вам видадуть мотлохом.
актив повинен бути високоліквідним: тобто синеньким, з номерами підряд з пачки.


Тогда уж заламинируйте ещё их.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:02

Yuri_61 Актив - це коли він приносить гроші. А якщо ви скирдуєте пачки синіх під матрас, то це не актив.
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:06

  Dollarman написав:Yuri_61 Актив - це коли він приносить гроші. А якщо ви скирдуєте пачки синіх під матрас, то це не актив.



особливо класний актив, це валюта в банку яка ледве принесе 2% прибутку за рік, або збиток до -25% як то було з мегабанком , з іншими теж по заниженому курсу НБУ)
Raymond
 
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