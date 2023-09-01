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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:25
Аккорд половина купюр 96г
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J
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:29
Мене це також не вразило.
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Investor_K
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:31
Игорь Алексеевич написав: flyman написав:
Готується до Фонду?
Нет до фонда не готовится, но думаю занимаются нач. отделения каким то левоком.
Не все. Я себя позиционирую как неадекват. Поэтому для меня всегда купюры норм. Ликвидные.
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Investor_K
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:32
J написав:
Аккорд половина купюр 96г
Сегодня в двух отделениях кассиры перепуганные и неохотно отвечали какие есть в кассе. Раньше они как то стремились помочь клиенту и выбирали года, а теперь ответ все старые и смотреть не будем какого года в пачке. Постоянно как роботы повторяют - они хорошие и др. банки их возьмут.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:37
Игорь Алексеевич написав:
роботы повторяют - они хорошие и др. банки их возьмут.
походу у всех так и случилось: не то шо др.банки - опты взяли
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flysoulfly
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:39
Investor_K написав:
Мене це також не вразило.
"Абыдна,да?!" ©
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flysoulfly
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:40
J написав:
Аккорд половина купюр 96г
Мені сьогодні вибирали 2000+ з товстелезних пачок 96го. Але половина все одно мотлох...
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:40
flysoulfly написав: Investor_K написав:
Мене це також не вразило.
"Абыдна,да?!" ©
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:43
flysoulfly написав: Игорь Алексеевич написав:
роботы повторяют - они хорошие и др. банки их возьмут.
походу у всех так и случилось: не то шо др.банки - опты взяли
они видимо намекают шо все договорено
и схема такая:
Аккорд - клиент - опт - Аккорд
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J
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:43
J написав:
Аккорд половина купюр 96г
- вот вероятная подсказка с валютной ветки:
moveton написав: Сибарит написав:
Можно даже допустить, что узким местом стала доставка налички не к нам, а от нас. Действительно пора налаживать канал "вывоза мусора", а на это нужно время.
Всё с обратным каналом хорошо. Ща пробегал через Аккорд - всё так же предлагают без проблем принять на инкассацию ветхих. Какой-то комис, полгода на выполнение, но без проблем. Не налажено только согласие владельцев таких купюр.
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flysoulfly
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