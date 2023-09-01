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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 338339340341
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:46

  Investor_K написав:
  flysoulfly написав:
  Investor_K написав:Мене це також не вразило.

"Абыдна,да?!" ©

Експеримент
Экскремент
(вспоминается, держа в руках некоторые купюры)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:53

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Мне аккорд выдал белыми, но все 2006. Мотлох не брал. Вообщем норм! подъем на пятничный коньяк. Сдав по 38, откупил по 37,4 - 37,5.
Shummi
 
Повідомлень: 588
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  #<1 ... 338339340341
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