|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:46
Investor_K написав: flysoulfly написав: Investor_K написав:
Мене це також не вразило.
"Абыдна,да?!" ©
Експеримент
Экскремент
(вспоминается, держа в руках некоторые купюры)
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2675
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1059 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:53
Мне аккорд выдал белыми, но все 2006. Мотлох не брал. Вообщем норм! подъем на пятничный коньяк. Сдав по 38, откупил по 37,4 - 37,5.
-
Shummi
-
-
- Повідомлень: 588
- З нами з: 08.12.14
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9468
|1818593
|