|
|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:46
Investor_K написав: flysoulfly написав: Investor_K написав:
Мене це також не вразило.
"Абыдна,да?!" ©
Експеримент
Экскремент
(вспоминается, держа в руках некоторые купюры)
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2678
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1060 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:53
Мне аккорд выдал белыми, но все 2006. Мотлох не брал. Вообщем норм! подъем на пятничный коньяк. Сдав по 38, откупил по 37,4 - 37,5.
-
Shummi
-
-
- Повідомлень: 592
- З нами з: 08.12.14
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:00
Shummi написав:
Мне аккорд выдал белыми, но все 2006. Мотлох не брал. Вообщем норм! подъем на пятничный коньяк. Сдав по 38, откупил по 37,4 - 37,5.
вчера/сегодня
белый сдали по 38 ? - Респект и уважуха!
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2678
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1060 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:00
flysoulfly написав: Shummi написав:
Мне аккорд выдал белыми, но все 2006. Мотлох не брал. Вообщем норм! подъем на пятничный коньяк. Сдав по 38, откупил по 37,4 - 37,5.
вчера/сегодня
белый сдали по 38 ? - Респект и уважуха!
То походу еще на выходных
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9141
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:02
flysoulfly написав: Shummi написав:
Мне аккорд выдал белыми, но все 2006. Мотлох не брал. Вообщем норм! подъем на пятничный коньяк. Сдав по 38, откупил по 37,4 - 37,5.
вчера/сегодня
белый сдали по 38 ? - Респект и уважуха!
А почему не по 39??? Даже у нас уже не было приёма по 38, а народ всё ещё заливает басни. А тем более 2006г.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7074
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 752 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:18
flysoulfly
Просто Харьков))) у нас видать премия за линию фронта))) Хоть какой то плюс)))
Игорь Алексеевич
А смысл врать вчера 38,05 седня 37,95
Ну правда у ребят у кого часто меняю, но не думаю что они дают мне какой то бонус, обычный курс.
-
Shummi
-
-
- Повідомлень: 592
- З нами з: 08.12.14
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:39
Shummi написав:
А смысл врать вчера 38,05 седня 37,95
Ну правда у ребят у кого часто меняю, но не думаю что они дают мне какой то бонус, обычный курс.
а синие на сколько коп. дороже они брали?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2678
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1060 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:42
flysoulfly
каждій день по разному, иногда +10, иногда одинаково вообще. Оч редко + 20 было.
Но 96 год не берут, это да
-
Shummi
-
-
- Повідомлень: 592
- З нами з: 08.12.14
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:43
Shummi написав:flysoulfly
каждій день по разному, иногда +10, иногда одинаково вообще. Оч редко + 20 было.
Но 96 год не берут, это да
Чому?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9141
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:49
Investor_K написав: Shummi написав:flysoulfly
каждій день по разному, иногда +10, иногда одинаково вообще. Оч редко + 20 было.
Но 96 год не берут, это да
Чому?
Потому что люди их не берут
-
Shummi
-
-
- Повідомлень: 592
- З нами з: 08.12.14
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9467
|1819058
|
|