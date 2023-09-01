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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 338339340341
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:46

  Investor_K написав:
  flysoulfly написав:
  Investor_K написав:Мене це також не вразило.

"Абыдна,да?!" ©

Експеримент
Экскремент
(вспоминается, держа в руках некоторые купюры)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:53

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Мне аккорд выдал белыми, но все 2006. Мотлох не брал. Вообщем норм! подъем на пятничный коньяк. Сдав по 38, откупил по 37,4 - 37,5.
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:00

  Shummi написав:Мне аккорд выдал белыми, но все 2006. Мотлох не брал. Вообщем норм! подъем на пятничный коньяк. Сдав по 38, откупил по 37,4 - 37,5.
вчера/сегодня :shock: белый сдали по 38 ? - Респект и уважуха!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:00

  flysoulfly написав:
  Shummi написав:Мне аккорд выдал белыми, но все 2006. Мотлох не брал. Вообщем норм! подъем на пятничный коньяк. Сдав по 38, откупил по 37,4 - 37,5.
вчера/сегодня :shock: белый сдали по 38 ? - Респект и уважуха!

То походу еще на выходных
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:02

  flysoulfly написав:
  Shummi написав:Мне аккорд выдал белыми, но все 2006. Мотлох не брал. Вообщем норм! подъем на пятничный коньяк. Сдав по 38, откупил по 37,4 - 37,5.
вчера/сегодня :shock: белый сдали по 38 ? - Респект и уважуха!
А почему не по 39??? Даже у нас уже не было приёма по 38, а народ всё ещё заливает басни. А тем более 2006г. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:18

flysoulfly
Просто Харьков))) у нас видать премия за линию фронта))) Хоть какой то плюс)))

Игорь Алексеевич
А смысл врать вчера 38,05 седня 37,95
Ну правда у ребят у кого часто меняю, но не думаю что они дают мне какой то бонус, обычный курс.
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:39

  Shummi написав:А смысл врать вчера 38,05 седня 37,95
Ну правда у ребят у кого часто меняю, но не думаю что они дают мне какой то бонус, обычный курс.
а синие на сколько коп. дороже они брали?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:42

flysoulfly
каждій день по разному, иногда +10, иногда одинаково вообще. Оч редко + 20 было.
Но 96 год не берут, это да
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:43

  Shummi написав:flysoulfly
каждій день по разному, иногда +10, иногда одинаково вообще. Оч редко + 20 было.
Но 96 год не берут, это да

Чому?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:49

  Investor_K написав:
  Shummi написав:flysoulfly
каждій день по разному, иногда +10, иногда одинаково вообще. Оч редко + 20 было.
Но 96 год не берут, это да

Чому?

Потому что люди их не берут 8)
Shummi
 
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