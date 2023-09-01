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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:40
Shummi чистая правда, 96 год - не надо.
берут валютчики с дисконтом, меняют на синий с доплатой и в итоге все же в плюсе.
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:04
Shummi написав: Investor_K написав: Shummi написав:flysoulfly
каждій день по разному, иногда +10, иногда одинаково вообще. Оч редко + 20 было.
Но 96 год не берут, это да
Чому?
Потому что люди их не берут
так люди их не берут потому что они не берут
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Додано: Суб 02 вер, 2023 01:13
Shummi написав: Investor_K написав: Shummi написав:flysoulfly
каждій день по разному, иногда +10, иногда одинаково вообще. Оч редко + 20 было.
Но 96 год не берут, это да
Чому?
Потому что люди их не берут
А люди не беруть, бо вони не беруть. Так хто почав першим ?
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sergey_sryvkin
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П'ят 01 вер, 2023 22:50
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