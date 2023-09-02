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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 339340341342
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:40

Shummi чистая правда, 96 год - не надо.
берут валютчики с дисконтом, меняют на синий с доплатой и в итоге все же в плюсе.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:04

  Shummi написав:
  Investor_K написав:
  Shummi написав:flysoulfly
каждій день по разному, иногда +10, иногда одинаково вообще. Оч редко + 20 было.
Но 96 год не берут, это да

Чому?

Потому что люди их не берут 8)

так люди их не берут потому что они не берут :roll:
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 01:13

  Shummi написав:
  Investor_K написав:
  Shummi написав:flysoulfly
каждій день по разному, иногда +10, иногда одинаково вообще. Оч редко + 20 было.
Но 96 год не берут, это да

Чому?

Потому что люди их не берут 8)

А люди не беруть, бо вони не беруть. Так хто почав першим ? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 06:02

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Може, треба усім брати?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 11:36

  Goodman написав:меняют на синий с доплатой и в итоге все же в плюсе.

А в чем смысл продавать доллары, чтобы войти в гривнедепозит?
Почему сразу доллары не положить?
Или это я тупой?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 11:42

  M-A-X написав:
  Goodman написав:меняют на синий с доплатой и в итоге все же в плюсе.

А в чем смысл продавать доллары, чтобы войти в гривнедепозит?
Почему сразу доллары не положить?
Или это я тупой?

ЗдрЯсьте... Уже год карусель и все условия и доходы описаны на этой страничке, а вы спрашиваете. Вы от куда приехали....????
Игорь Алексеевич
 
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