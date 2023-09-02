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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 12:57

  Игорь Алексеевич написав:Кто на ветке будет первооткрывателем и без напряга после окончания дела возьмёт купюры до 2000г.??

А их заставляют брать?
Их именно брать нужно или покупать?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 13:15

  M-A-X написав:
  Игорь Алексеевич написав:Кто на ветке будет первооткрывателем и без напряга после окончания дела возьмёт купюры до 2000г.??

А их заставляют брать?
Их именно брать нужно или покупать?
заставляют

брать
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 13:18

  M-A-X написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  M-A-X написав:А в чем смысл продавать доллары, чтобы войти в гривнедепозит?
Почему сразу доллары не положить?
Или это я тупой?

ЗдрЯсьте... Уже год карусель и все условия и доходы описаны на этой страничке, а вы спрашиваете. Вы от куда приехали....????

Так я тупой. Обе темы вроде первые пару страниц прочитал. Не вижу схемы.


Тоді напевно то не ваше.
Як що по темі, то здаєте $ в обміник по 37,75 ідете, наприклад в монобанк і під $ депозит, купуєте по 37,4. Різниця на морозиво
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 13:30

  flysoulfly написав:
  M-A-X написав:
  Игорь Алексеевич написав:Кто на ветке будет первооткрывателем и без напряга после окончания дела возьмёт купюры до 2000г.??

А их заставляют брать?
Их именно брать нужно или покупать?
заставляют

брать

Хм
Так вроде же доллары автоматом меняются на гривню после окончания.
Или я что-то путаю?
Сейчас посмотрел у некоторых банков. Нету такого пункта.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 14:56

  Игорь Алексеевич написав:Кто на ветке будет первооткрывателем и без напряга после окончания дела возьмёт купюры до 2000г.?? :P Только потом не пишем, где можно их сдать без комса...

Тю... Ну я брав різні роки 1996 включно. Наразі донька з онуками та жінкою на відпочинку за кордоном тратять. Проблема у чому - не розумію?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 15:50

  Alien написав:
  Игорь Алексеевич написав:Кто на ветке будет первооткрывателем и без напряга после окончания дела возьмёт купюры до 2000г.?? :P Только потом не пишем, где можно их сдать без комса...

Тю... Ну я брав різні роки 1996 включно. Наразі донька з онуками та жінкою на відпочинку за кордоном тратять. Проблема у чому - не розумію?

Проблема у тому, чи зможуть вони за 1 відпочинок потратити 100000 баксів 1996 року?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 16:03

  alter написав:
  alex lem написав:deneg net з ким треба спати з касиркою чи начальницею відділення? Що засипають синіми папірцями.

Підтверджую, так само видали. Спати ні з ким не прийшлось, на жаль чи ні, хто зна.

То мабуть по Київам кілограмами сині папірці по відділенням в наявності. В мухосранськах гарні гроші йдуть валютникам на опт, усі жити хочуть. (За 37,80 сдать (сині на 5 коп дорожче),купить по 37,40, та за 40 копійок зазору мати геморой куда ті 96-го року скидувати. В обмінки по роздрібному курсі. Жаль ніг і кедів.)
Або другий варіант. Дивився як розпаковувала зранку валюту касир в півні, запаковану в поліетилен. Трохи синіх, які всі показала-забиті печатками.
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 16:10

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Чи вартують ті 30-40 копійок часу та нервів?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 16:15

Investor_K
Якщо хочеться морозива, то так.
Vial
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 17:11

  Investor_K написав:Чи вартують ті 30-40 копійок часу та нервів?

Це вже як спорт. Рух це життя! А чи варто кожен вирішує сам!
ihorsic
 
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