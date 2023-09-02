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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 02 вер, 2023 12:57
Игорь Алексеевич написав:
Кто на ветке будет первооткрывателем и без напряга после окончания дела возьмёт купюры до 2000г.??
А их заставляют брать?
Их именно брать нужно или покупать?
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M-A-X
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Додано: Суб 02 вер, 2023 13:15
M-A-X написав: Игорь Алексеевич написав:
Кто на ветке будет первооткрывателем и без напряга после окончания дела возьмёт купюры до 2000г.??
А их заставляют брать?
Их именно брать нужно или покупать?
заставляют
брать
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flysoulfly
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Додано: Суб 02 вер, 2023 13:18
M-A-X написав: Игорь Алексеевич написав: M-A-X написав:
А в чем смысл продавать доллары, чтобы войти в гривнедепозит?
Почему сразу доллары не положить?
Или это я тупой?
ЗдрЯсьте... Уже год карусель и все условия и доходы описаны на этой страничке, а вы спрашиваете. Вы от куда приехали....????
Так я тупой. Обе темы вроде первые пару страниц прочитал. Не вижу схемы.
Тоді напевно то не ваше.
Як що по темі, то здаєте $ в обміник по 37,75 ідете, наприклад в монобанк і під $ депозит, купуєте по 37,4. Різниця на морозиво
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Додано: Суб 02 вер, 2023 13:30
flysoulfly написав: M-A-X написав: Игорь Алексеевич написав:
Кто на ветке будет первооткрывателем и без напряга после окончания дела возьмёт купюры до 2000г.??
А их заставляют брать?
Их именно брать нужно или покупать?
заставляют
брать
Хм
Так вроде же доллары автоматом меняются на гривню после окончания.
Или я что-то путаю?
Сейчас посмотрел у некоторых банков. Нету такого пункта.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 14:56
Игорь Алексеевич написав:
Кто на ветке будет первооткрывателем и без напряга после окончания дела возьмёт купюры до 2000г.??
Только потом не пишем, где можно их сдать без комса...
Тю... Ну я брав різні роки 1996 включно. Наразі донька з онуками та жінкою на відпочинку за кордоном тратять. Проблема у чому - не розумію?
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Alien
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Додано: Суб 02 вер, 2023 15:50
Alien написав: Игорь Алексеевич написав:
Кто на ветке будет первооткрывателем и без напряга после окончания дела возьмёт купюры до 2000г.??
Только потом не пишем, где можно их сдать без комса...
Тю... Ну я брав різні роки 1996 включно. Наразі донька з онуками та жінкою на відпочинку за кордоном тратять. Проблема у чому - не розумію?
Проблема у тому, чи зможуть вони за 1 відпочинок потратити 100000 баксів 1996 року?
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Investor_K
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Додано: Суб 02 вер, 2023 16:03
alter написав: alex lem написав:deneg net
з ким треба спати з касиркою чи начальницею відділення? Що засипають синіми папірцями.
Підтверджую, так само видали. Спати ні з ким не прийшлось, на жаль чи ні, хто зна.
То мабуть по Київам кілограмами сині папірці по відділенням в наявності. В мухосранськах гарні гроші йдуть валютникам на опт, усі жити хочуть. (За 37,80 сдать (сині на 5 коп дорожче),купить по 37,40, та за 40 копійок зазору мати геморой куда ті 96-го року скидувати. В обмінки по роздрібному курсі. Жаль ніг і кедів.)
Або другий варіант. Дивився як розпаковувала зранку валюту касир в півні, запаковану в поліетилен. Трохи синіх, які всі показала-забиті печатками.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 16:10
Чи вартують ті 30-40 копійок часу та нервів?
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Investor_K
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Додано: Суб 02 вер, 2023 16:15
Investor_K
Якщо хочеться морозива, то так.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 17:11
Investor_K написав:
Чи вартують ті 30-40 копійок часу та нервів?
Це вже як спорт. Рух це життя! А чи варто кожен вирішує сам!
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