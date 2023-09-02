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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 341342343344
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 17:23

  ihorsic написав:
  Investor_K написав:Чи вартують ті 30-40 копійок часу та нервів?

Це вже як спорт. Рух це життя! А чи варто кожен вирішує сам!

Хоббі, яке приносить трохи профіту
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 18:00

  Investor_K написав:
  Alien написав:
  Игорь Алексеевич написав:Кто на ветке будет первооткрывателем и без напряга после окончания дела возьмёт купюры до 2000г.?? :P Только потом не пишем, где можно их сдать без комса...

Тю... Ну я брав різні роки 1996 включно. Наразі донька з онуками та жінкою на відпочинку за кордоном тратять. Проблема у чому - не розумію?

Проблема у тому, чи зможуть вони за 1 відпочинок потратити 100000 баксів 1996 року?

Певен - якщо поставити таке завдання впораються легко і достатньо швидко - ще й попросять підвищити суму :roll:
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