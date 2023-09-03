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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 02 вер, 2023 17:23
ihorsic написав: Investor_K написав:
Чи вартують ті 30-40 копійок часу та нервів?
Це вже як спорт. Рух це життя! А чи варто кожен вирішує сам!
Хоббі, яке приносить трохи профіту
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Додано: Суб 02 вер, 2023 18:00
Investor_K написав: Alien написав: Игорь Алексеевич написав:
Кто на ветке будет первооткрывателем и без напряга после окончания дела возьмёт купюры до 2000г.??
Только потом не пишем, где можно их сдать без комса...
Тю... Ну я брав різні роки 1996 включно. Наразі донька з онуками та жінкою на відпочинку за кордоном тратять. Проблема у чому - не розумію?
Проблема у тому, чи зможуть вони за 1 відпочинок потратити 100000 баксів 1996 року?
Певен - якщо поставити таке завдання впораються легко і достатньо швидко - ще й попросять підвищити суму
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Додано: Суб 02 вер, 2023 20:33
Investor_K написав: ihorsic написав: Investor_K написав:
Чи вартують ті 30-40 копійок часу та нервів?
Це вже як спорт. Рух це життя! А чи варто кожен вирішує сам!
Хоббі, яке приносить трохи профіту
2700*0,3=810грн/3мес = 270грн/мес. У вас стальные @yaйца иметь такое хобби.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 20:35
А что делать?
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Investor_K
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Додано: Суб 02 вер, 2023 22:35
Shummi написав:flysoulfly
Просто Харьков))) у нас видать премия за линию фронта))) Хоть какой то плюс)))
Игорь Алексеевич
А смысл врать вчера 38,05 седня 37,95
Ну правда у ребят у кого часто меняю, но не думаю что они дают мне какой то бонус, обычный курс.
Разговаривал я с валютчиками из Харькова, 37.95 за синие было 1го. Или у вас спецкурс или ...
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Додано: Суб 02 вер, 2023 22:39
Investor_K написав:
Чи вартують ті 30-40 копійок часу та нервів?
какие тут нервы? а мороженым можно обеспечить себя надолго
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Додано: Нед 03 вер, 2023 08:51
Нас цікавлять преміальний віскі та дівчата
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Investor_K
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Додано: Нед 03 вер, 2023 09:39
в юнексе надо заказывать нал или можно сразу, как в аккорде вынести бакс после обмена?
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Додано: Нед 03 вер, 2023 09:49
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