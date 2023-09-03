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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 14:51

  ihorsic написав:
  Investor_K написав:Чи вартують ті 30-40 копійок часу та нервів?

Це вже як спорт. Рух це життя! А чи варто кожен вирішує сам!

Можливо з тим ,,спортивним,, рухом і добігатися. Таки наскочити на роздачу повісток на вулиці.
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 15:33

  alex lem написав:
  ihorsic написав:
  Investor_K написав:Чи вартують ті 30-40 копійок часу та нервів?

Це вже як спорт. Рух це життя! А чи варто кожен вирішує сам!

Можливо з тим ,,спортивним,, рухом і добігатися. Таки наскочити на роздачу повісток на вулиці.

тут половина пенсов, вони не очкують захищати краину :mrgreen:
у другой половины отсрочка - учеба :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:17

  ihorsic написав:
  Investor_K написав:Чи вартують ті 30-40 копійок часу та нервів?

Це вже як спорт. Рух це життя! А чи варто кожен вирішує сам!

вартують, якщо хочеться задонатити на дрон
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 21:34

  cohan написав:тут половина пенсов, вони не очкують захищати краину :mrgreen:
у другой половины отсрочка - учеба :mrgreen:

Третє вище отримують у сорок рочків ? :mrgreen: там ото частково придатних вже можливо мобілізовувати. Цілий список болячок з туберкульозом і психічні з наказу МО вже з'явився. Скоро за студентів візьмуться. Біжить з баулом готівки на обмінку, хоп і вже ,, Ю ин арми нау,,
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 21:42

  alex lem написав:
  cohan написав:тут половина пенсов, вони не очкують захищати краину :mrgreen:
у другой половины отсрочка - учеба :mrgreen:

Третє вище отримують у сорок рочків ? :mrgreen: там ото частково придатних вже можливо мобілізовувати. Цілий список болячок з туберкульозом і психічні з наказу МО вже з'явився. Скоро за студентів візьмуться. Біжить з баулом готівки на обмінку, хоп і вже ,, Ю ин арми нау,,

І за викладачів філософії скоро візьмуться
Investor_K
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