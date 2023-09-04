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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 03 вер, 2023 14:51
ihorsic написав: Investor_K написав:
Чи вартують ті 30-40 копійок часу та нервів?
Це вже як спорт. Рух це життя! А чи варто кожен вирішує сам!
Можливо з тим ,,спортивним,, рухом і добігатися. Таки наскочити на роздачу повісток на вулиці.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 15:33
alex lem написав: ihorsic написав: Investor_K написав:
Чи вартують ті 30-40 копійок часу та нервів?
Це вже як спорт. Рух це життя! А чи варто кожен вирішує сам!
Можливо з тим ,,спортивним,, рухом і добігатися. Таки наскочити на роздачу повісток на вулиці.
тут половина пенсов, вони не очкують захищати краину
у другой половины отсрочка - учеба
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Додано: Нед 03 вер, 2023 16:17
ihorsic написав: Investor_K написав:
Чи вартують ті 30-40 копійок часу та нервів?
Це вже як спорт. Рух це життя! А чи варто кожен вирішує сам!
вартують, якщо хочеться задонатити на дрон
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Додано: Нед 03 вер, 2023 21:34
cohan написав:
тут половина пенсов, вони не очкують захищати краину
у другой половины отсрочка - учеба
Третє вище отримують у сорок рочків ?
там ото частково придатних вже можливо мобілізовувати. Цілий список болячок з туберкульозом і психічні з наказу МО вже з'явився. Скоро за студентів візьмуться. Біжить з баулом готівки на обмінку, хоп і вже ,, Ю ин арми нау,,
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Додано: Нед 03 вер, 2023 21:42
alex lem написав: cohan написав:
тут половина пенсов, вони не очкують захищати краину
у другой половины отсрочка - учеба
Третє вище отримують у сорок рочків ?
там ото частково придатних вже можливо мобілізовувати. Цілий список болячок з туберкульозом і психічні з наказу МО вже з'явився. Скоро за студентів візьмуться. Біжить з баулом готівки на обмінку, хоп і вже ,, Ю ин арми нау,,
І за викладачів філософії скоро візьмуться
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Додано: Пон 04 вер, 2023 00:05
Investor_K написав:
Картковий туризм ще має сенс? Бо родичі планують
скупиться тут сильно баксомотлохом по сильно бросовым ценам ?
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Додано: Пон 04 вер, 2023 11:47
cohan Навчання - то не на довго. Нажаль
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Додано: Пон 04 вер, 2023 12:11
cohan написав: alex lem написав: ihorsic написав:
Це вже як спорт. Рух це життя! А чи варто кожен вирішує сам!
Можливо з тим ,,спортивним,, рухом і добігатися. Таки наскочити на роздачу повісток на вулиці.
тут половина пенсов, вони не очкують захищати краину
у другой половины отсрочка - учеба
Инвалиды еще бегают на костылях с баулами. Хотя были случаи инвалидов хватали и оформляли, тут никто не застрахован.
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