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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 14:51

  ihorsic написав:
  Investor_K написав:Чи вартують ті 30-40 копійок часу та нервів?

Це вже як спорт. Рух це життя! А чи варто кожен вирішує сам!

Можливо з тим ,,спортивним,, рухом і добігатися. Таки наскочити на роздачу повісток на вулиці.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 15:33

  alex lem написав:
  ihorsic написав:
  Investor_K написав:Чи вартують ті 30-40 копійок часу та нервів?

Це вже як спорт. Рух це життя! А чи варто кожен вирішує сам!

Можливо з тим ,,спортивним,, рухом і добігатися. Таки наскочити на роздачу повісток на вулиці.

тут половина пенсов, вони не очкують захищати краину :mrgreen:
у другой половины отсрочка - учеба :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:17

  ihorsic написав:
  Investor_K написав:Чи вартують ті 30-40 копійок часу та нервів?

Це вже як спорт. Рух це життя! А чи варто кожен вирішує сам!

вартують, якщо хочеться задонатити на дрон
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 21:34

  cohan написав:тут половина пенсов, вони не очкують захищати краину :mrgreen:
у другой половины отсрочка - учеба :mrgreen:

Третє вище отримують у сорок рочків ? :mrgreen: там ото частково придатних вже можливо мобілізовувати. Цілий список болячок з туберкульозом і психічні з наказу МО вже з'явився. Скоро за студентів візьмуться. Біжить з баулом готівки на обмінку, хоп і вже ,, Ю ин арми нау,,
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 21:42

  alex lem написав:
  cohan написав:тут половина пенсов, вони не очкують захищати краину :mrgreen:
у другой половины отсрочка - учеба :mrgreen:

Третє вище отримують у сорок рочків ? :mrgreen: там ото частково придатних вже можливо мобілізовувати. Цілий список болячок з туберкульозом і психічні з наказу МО вже з'явився. Скоро за студентів візьмуться. Біжить з баулом готівки на обмінку, хоп і вже ,, Ю ин арми нау,,

І за викладачів філософії скоро візьмуться
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 00:05

  Investor_K написав:Картковий туризм ще має сенс? Бо родичі планують
скупиться тут сильно баксомотлохом по сильно бросовым ценам ?
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cohan Навчання - то не на довго. Нажаль
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:11

  cohan написав:
  alex lem написав:
  ihorsic написав:Це вже як спорт. Рух це життя! А чи варто кожен вирішує сам!

Можливо з тим ,,спортивним,, рухом і добігатися. Таки наскочити на роздачу повісток на вулиці.

тут половина пенсов, вони не очкують захищати краину :mrgreen:
у другой половины отсрочка - учеба :mrgreen:
Инвалиды еще бегают на костылях с баулами. Хотя были случаи инвалидов хватали и оформляли, тут никто не застрахован.
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:53

  Investor_K написав:
  alex lem написав:
  cohan написав:тут половина пенсов, вони не очкують захищати краину :mrgreen:
у другой половины отсрочка - учеба :mrgreen:

Третє вище отримують у сорок рочків ? :mrgreen: там ото частково придатних вже можливо мобілізовувати. Цілий список болячок з туберкульозом і психічні з наказу МО вже з'явився. Скоро за студентів візьмуться. Біжить з баулом готівки на обмінку, хоп і вже ,, Ю ин арми нау,,

І за викладачів філософії скоро візьмуться

У ,,викладача філософії,, є чесна бомага з роботи з залишками відстрочки ще на кілька місяців. Але також чесно сказали коли видавали, що план в тцк горить і краще сидіть вдома а не тинятися де тцк набирають у мехводи Леопардів і на пілотів F-16,, :wink: Цей папірець може й не допомогти. Поїхать на медкомісію, та через місяць вже у лісопосадці в умі рахувати скілько заробив на каруселях. :mrgreen: Й думать як зависші гроші по банчикам забрати.
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:55

  alex lem написав:
  cohan написав:тут половина пенсов, вони не очкують захищати краину :mrgreen:
у другой половины отсрочка - учеба :mrgreen:

Третє вище отримують у сорок рочків ? :mrgreen: там ото частково придатних вже можливо мобілізовувати. Цілий список болячок з туберкульозом і психічні з наказу МО вже з'явився. Скоро за студентів візьмуться. Біжить з баулом готівки на обмінку, хоп і вже ,, Ю ин арми нау,,


польский фронт допоможе
https://www.rp.pl/swiat/art39049061-pol ... li-z-kraju

новость - пшик, но пуканы со всех сторон подорвались :mrgreen:
cohan
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