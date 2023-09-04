Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
cohan написав:тут половина пенсов, вони не очкують захищати краину у другой половины отсрочка - учеба
Третє вище отримують у сорок рочків ? там ото частково придатних вже можливо мобілізовувати. Цілий список болячок з туберкульозом і психічні з наказу МО вже з'явився. Скоро за студентів візьмуться. Біжить з баулом готівки на обмінку, хоп і вже ,, Ю ин арми нау,,
cohan написав:тут половина пенсов, вони не очкують захищати краину у другой половины отсрочка - учеба
Третє вище отримують у сорок рочків ? там ото частково придатних вже можливо мобілізовувати. Цілий список болячок з туберкульозом і психічні з наказу МО вже з'явився. Скоро за студентів візьмуться. Біжить з баулом готівки на обмінку, хоп і вже ,, Ю ин арми нау,,
cohan написав:тут половина пенсов, вони не очкують захищати краину у другой половины отсрочка - учеба
Третє вище отримують у сорок рочків ? там ото частково придатних вже можливо мобілізовувати. Цілий список болячок з туберкульозом і психічні з наказу МО вже з'явився. Скоро за студентів візьмуться. Біжить з баулом готівки на обмінку, хоп і вже ,, Ю ин арми нау,,
І за викладачів філософії скоро візьмуться
У ,,викладача філософії,, є чесна бомага з роботи з залишками відстрочки ще на кілька місяців. Але також чесно сказали коли видавали, що план в тцк горить і краще сидіть вдома а не тинятися де тцк набирають у мехводи Леопардів і на пілотів F-16,, Цей папірець може й не допомогти. Поїхать на медкомісію, та через місяць вже у лісопосадці в умі рахувати скілько заробив на каруселях. Й думать як зависші гроші по банчикам забрати.
cohan написав:тут половина пенсов, вони не очкують захищати краину у другой половины отсрочка - учеба
Третє вище отримують у сорок рочків ? там ото частково придатних вже можливо мобілізовувати. Цілий список болячок з туберкульозом і психічні з наказу МО вже з'явився. Скоро за студентів візьмуться. Біжить з баулом готівки на обмінку, хоп і вже ,, Ю ин арми нау,,